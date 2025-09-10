Jugadita de Néiser Villarreal a Millonarios se haría oficial con traspaso al extranjero: esto pasó

Tras ser sancionado por Millonarios, luego de posar con la camiseta de América de Cali en un live de TikTok, filtraron el futuro de Néiser Villarreal. El delantero de 20 años estaría a nada de ser oficializado por Cruzeiro de Brasil.

Así lo reveló el periodista deportivo Julián Capera, por medio de su cuenta de X, quien además contó que ‘la jugadita’ de Néiser finalmente se dará: priorizó propuestas como agente libre, a pesar de que pudo dejarle ganancia a Millonarios, a principios de 2025, tras el interés de varios equipos en él.

“Neiser Villarreal dejará Millonarios y firmará con Cruzeiro hasta diciembre de 2030. A pesar de las ofertas de principio de año que dejaban una compensación económica al club, el jugador decidió priorizar propuestas como agente libre y se irá en esa condición“, fue lo que contó Capera.

🚨 Neiser Villarreal dejará Millonarios y firmará con Cruzeiro 🇧🇷 hasta diciembre de 2030.



A pesar de las ofertas de principio de año que dejaban una compensación económica al club, el jugador decidió priorizar propuestas como agente libre y se irá en esa condición. pic.twitter.com/H3doiSGxv9 — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 10, 2025

Cabe recordar que Néiser brilló con la Selección Colombia Sub-20 en el Sudamericano disputado en Venezuela, a principios de este 2025. Dichas actuaciones le permitieron tener los ojos encima por parte de varios clubes, pero no se dio nada.

Neyser Villarreal, figura de Colombia en el Sudamericano Sub-20 | Foto: AFP

Villarreal encontró un lugar en el Millonarios de David González, pero nunca acordó una renovación. Por tanto, apenas sea oficial su vinculación con oro club, se irá como agente libre.

La gran polémica de Néiser Villareal con Millonarios

Fue a mediados de agosto, cuando Millonarios vivía aún más la crisis deportiva por resultados, que Néiser Villarreal estuvo en el ojo de la polémica.

Por medio de un comunicado oficial, en su cuenta de Instagram, Néiser soltó: “El día 14 de agosto mientras veía el partido Pereira vs. América de Cali, realicé un live en TikTok utilizando la camiseta de otro equipo diferente al que pertenezco actualmente porque me la había regalado mi amigo José Cavadía (...) fue sin ánimo de ofender a nadie, sin pensar en las consecuencias y ofensas que esto podría causar”.

Tras varios párrafos refiriéndose al tema, el delantero admitió: “Lamento profundamente que debido a mis actitudes y la merecida sanción recibida por el club no pueda ayudar en este momento a la institución en la parte deportiva”.

Néiser Villareal desde las juveniles con Millonarios. | Foto: Prensa Millonarios.

Villarreal no volvió a tener ruedo en Millonarios, y ahora se espera que con el cambio de club pueda respirar un nuevo aire que le aporte a su carrera deportiva.