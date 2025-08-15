Suscribirse

Primera decisión de Millonarios con Neyser Villarreal; se le iría hondo por verlo con camiseta de América

Para el futbolista podría ser el fin en los bogotanos tras haberse puesto la prenda de un rival directo en el FPC.

Redacción Deportes
15 de agosto de 2025, 8:51 p. m.
Neyser Villarreal, en medio de la polémica en Millonarios
Neyser Villarreal, en medio de la polémica en Millonarios | Foto: Captura @MillosFCoficial

Millonarios pasa horas críticas por el presente que vive en el Fútbol Profesional Colombiano. Un tridente de sus jugadores del actual plantel fueron captados en discotecas, mientras que otro se dejó ver en una transmisión en vivo con camiseta del América de Cali.

En referencia al último caso, este podría tener repercusiones sumamente fuertes para el protagonista; en este caso, Neyser Villarreal.

Neyser Villarreal, jugador de Millonarios
Neyser Villarreal, jugador de Millonarios | Foto: Captura redes

Después de haberse conocido la imagen en el club, la directiva estaría por tomar carta en el asunto. Juan Felipe Cadavid lo dio a conocer en la FM.

“Hay una reunión de una comisión disciplinaria para decidir”, apuntó el periodista deportivo.

Tras el inicio de este reporte, se atrevió a aseverar lo hondo que se le iría al joven canterano: “Seguramente no vuelve a jugar un partido con Millonarios”.

Aparte de que se quedaría sin club, la condición de salud no lo favorece. “La lesión pone en riesgo su participación en el Mundial Sub-20″, indicó Cadavid.

González sufre en Millonarios

Al técnico de los azules se le viene saliendo de las manos el manejo de grupo de Millonarios en el 2025-II.

En rueda de prensa durante este viernes fue cuestionado al respecto.

“Lastimosamente cuando los resultados no son los mejores, todo este tipo de situaciones aparecen. Primero que todo son inaceptables, en eso tenemos que ser claros”, apuntó de lo que se ha conocido en las últimas horas.

Contexto: Millonarios se queda sin otro titular: “Lesión muscular de segundo grado” obliga a hacer variantes

Sobre la manera en la que darían tratamiento a los casos mencionados, este confirmó las primeras decisiones tomadas.

“Definitivamente son cosas que lo manejaremos en la interna del grupo y club, son cosas que no pueden pasar al interior de un equipo”, apuntó.

Carlos Antonio Vélez, recio con Villarreal.

Una de las voces más influyentes en el ámbito deportivo que se refirió al tema fue la de Carlos Antonio Vélez.

En su programa diario Palabras Mayores, el comunicador lanzó varias afirmaciones sobre el caso: “Millonarios ha sido demasiado generoso con Villarreal”, inició.

Luego recordó situaciones pasadas que conocía sobre Neyser: “Su entorno dijo que no quería jugar aquí (Millonarios)”.

Carlos Antonio Vélez criticó el actuar de Neyser Villarreal
Carlos Antonio Vélez criticó el actuar de Neyser Villarreal | Foto: Colprensa / captura Win Sports

Acto seguido, fue directo contra el jugador con una de sus frases más duras: “Uno tiene que tener un poco de pudor, inteligencia”.

“Puede ser hincha de América. Pero después de que viene a regañadientes a jugar con Millonarios”, añadió.

Casi calificando de imperdonable la actitud de Neyser, envió el siguiente mensaje: “Eso pareciera tonto, no es pequeño. Es una frenta para los hinchas de Millonarios”.

A modo de reclamo, Vélez agregó: “Tienen derecho a vivir como se les dé la gana, pero hay unas cosas que están dentro de un marco de referencia”.

Contexto: Piden con furia la salida de este referente de América de Cali: “¿Hasta cuando?"

También dirigió un llamado a la institución azul para que tomara medidas concretas frente a lo ocurrido con el integrante de la Selección Colombia Sub-20: “Millonarios ha sido muy laxo con Villarreal. Una cartica no vendría mal para saber que hay que respetar las insignias y los colores”, expresó.

Finalmente, sin restar méritos deportivos al futbolista, cerró diciendo: “Es un gran jugador. Lo demostró con la selección”.

