Suscribirse

Deportes

Destapan supuestas fotos de jugadores de Millonarios en discoteca: David González se pronunció

El técnico antioqueño prometió que se tomarán cartas en el asunto al interior del camerino.

Redacción Deportes
15 de agosto de 2025, 8:16 p. m.
David González habló sobre las sospechas de indisciplina al interior de Millonarios
David González habló sobre las sospechas de indisciplina al interior de Millonarios | Foto: X @AlejoSoche // YouTube Millonarios FC

Millonarios atraviesa un momento muy delicado en la Liga Betplay 2025-II. El conjunto embajador marcha en la última casilla de la tabla de posiciones y apenas ha sumado un punto, producto del empate en condición de local contra Deportivo Cali.

Este domingo volverán a jugar contra Deportes Tolima en Ibagué, un partido que podría marcar la continuidad o salida del cuerpo técnico encabezado por David González.

Dicho juego se disputará en medio de un clima hostil, orquestado por fotos incriminatorias que dejan a dos jugadores en el ‘ojo del huracán’.

Contexto: Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la foto de Néiser Villarreal con camiseta del América

En redes sociales circulan unas imágenes que supuestamente mostrarían a Beckham David Castro y Edwin Mosquera al interior de una discoteca. Dichas fotos desataron la polémica al interior de la hinchada, que pide compromiso por parte del plantel.

Lo más leído

1. Primicia: Alfredo Saade sale de la Casa de Nariño y será el nuevo embajador de Colombia en Brasil
2. Diego Cadena, exabogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado por presionar a Juan Guillermo Monsalve
3. Juez se abstuvo de dictar orden de captura en contra del abogado Diego Cadena. Estas son las razones

Sumado a eso, Néiser Villarreal volvió a sonar por una captura de pantalla en la que se le ve usando la camiseta del América de Cali en una transmisión en vivo a través de TikTok.

La reacción de David González

Las filtraciones llegaron a oídos de David González, quien aseguró no tener conocimiento de que alguno de sus dirigidos haya salido de fiesta en las últimas semanas.

“Lastimosamente cuando los resultados no son los mejores, todo este tipo de situaciones... a ver, primero que todo son inaceptables. En eso tenemos que ser claros”, dijo en rueda de prensa.

González considera que este tipo de cosas se agrandan por la escasez de victorias y el duro momento que atraviesa Millonarios en el segundo semestre.

Contexto: Así está la tabla de posiciones de la Liga Betplay, al inicio de la fecha 7

“Se genera mucho más problema del que se generaría en otro tipo de situaciones, sin eso significar que esté bien hecho cuando estemos ganando”, agregó el estratega antioqueño.

González se comprometió a tomar cartas en el asunto. “Lo manejaremos a la interna del grupo, a la interna del club, pero son cosas que definitivamente no pueden pasar”, sentenció.

Castro y Mosquera están en la lista de convocados para el partido en Ibagué, mientras que Villarreal se sigue recuperando de la lesión de rodilla sufrida a finales del mes pasado.

@distritoembajador

DAVID GONZALEZ RESPONDE POR LAS FOTOS DE JUGADORES DE MILLONARIOS EN DISCOTECAS.

♬ sonido original - Distrito Embajador🔵⚪

Así está el departamento médico

Lejos de la polémica, David González habló del departamento médico y los jugadores que están pendientes de volver en el transcurso de este semestre.

“Guillermo De Amores entrega con normalidad, Mackalister está en un proceso favorable en las últimas dos semanas y Leonardo Castro hay buenas noticias, está haciendo trabajos a la par del grupo, con algo de trabajo de duelos e intensidad. En cuestión de 2-3 semanas estará en nómina”, indicó el DT de Millonarios.

La idea es empezar a sumar de a tres desde este domingo y con tranquilidad ir planificando el regreso paulatino de esas figuras.

Tolima viene de capa caída tras ser eliminado en Copa Betplay a manos del Real Cundinamarca. “Conozco jugadores, pero no las intencionalidades de cada entrenador. Cambian muchas cosas porque han pasado dos técnicos, sabemos momentos, ubicaciones de ellos. Seguiremos analizando al rival para buscar formas para contrarrestarlos“, agregó González.

“Hemos hecho énfasis en cómo vamos a atacar la línea defensiva del Tolima, en qué tipo de ubicaciones vamos a explotar, al final se marcan tres goles. La confianza está hacia los delanteros y con el pasar de los partidos nos darán puntos”, finalizó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿A qué se dedican y quiénes son los papás de la reina del Carnaval de Barranquilla Michelle Char?

2. El pronóstico del clima para el puente del 16, 17 y 18 de agosto de 2025 en Colombia: “no estará asociado con el huracán Erin”

3. En Texas se construirá una costosa fábrica para producir moscas que combaten un gusano nocivo para el ganado

4. Aeropuertos de EE. UU. estrenan sistema en tiempo real para saber exactamente cuánto esperará en la fila de la TSA

5. Panorama de las vías en Colombia para este puente festivo: estas son las principales carreteras cerradas, según Invías

LEER MENOS

Noticias relacionadas

David GonzálezMillonariosLiga Betplay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.