Destapan supuestas fotos de jugadores de Millonarios en discoteca: David González se pronunció

Millonarios atraviesa un momento muy delicado en la Liga Betplay 2025-II. El conjunto embajador marcha en la última casilla de la tabla de posiciones y apenas ha sumado un punto, producto del empate en condición de local contra Deportivo Cali.

Este domingo volverán a jugar contra Deportes Tolima en Ibagué, un partido que podría marcar la continuidad o salida del cuerpo técnico encabezado por David González.

Dicho juego se disputará en medio de un clima hostil, orquestado por fotos incriminatorias que dejan a dos jugadores en el ‘ojo del huracán’.

En redes sociales circulan unas imágenes que supuestamente mostrarían a Beckham David Castro y Edwin Mosquera al interior de una discoteca. Dichas fotos desataron la polémica al interior de la hinchada, que pide compromiso por parte del plantel.

Sumado a eso, Néiser Villarreal volvió a sonar por una captura de pantalla en la que se le ve usando la camiseta del América de Cali en una transmisión en vivo a través de TikTok.

La reacción de David González

Las filtraciones llegaron a oídos de David González, quien aseguró no tener conocimiento de que alguno de sus dirigidos haya salido de fiesta en las últimas semanas.

“Lastimosamente cuando los resultados no son los mejores, todo este tipo de situaciones... a ver, primero que todo son inaceptables. En eso tenemos que ser claros”, dijo en rueda de prensa.

González considera que este tipo de cosas se agrandan por la escasez de victorias y el duro momento que atraviesa Millonarios en el segundo semestre.

“Se genera mucho más problema del que se generaría en otro tipo de situaciones, sin eso significar que esté bien hecho cuando estemos ganando”, agregó el estratega antioqueño.

González se comprometió a tomar cartas en el asunto. “Lo manejaremos a la interna del grupo, a la interna del club, pero son cosas que definitivamente no pueden pasar”, sentenció.

Castro y Mosquera están en la lista de convocados para el partido en Ibagué, mientras que Villarreal se sigue recuperando de la lesión de rodilla sufrida a finales del mes pasado.

Así está el departamento médico

Lejos de la polémica, David González habló del departamento médico y los jugadores que están pendientes de volver en el transcurso de este semestre.

“Guillermo De Amores entrega con normalidad, Mackalister está en un proceso favorable en las últimas dos semanas y Leonardo Castro hay buenas noticias, está haciendo trabajos a la par del grupo, con algo de trabajo de duelos e intensidad. En cuestión de 2-3 semanas estará en nómina”, indicó el DT de Millonarios.

La idea es empezar a sumar de a tres desde este domingo y con tranquilidad ir planificando el regreso paulatino de esas figuras.

Tolima viene de capa caída tras ser eliminado en Copa Betplay a manos del Real Cundinamarca. “Conozco jugadores, pero no las intencionalidades de cada entrenador. Cambian muchas cosas porque han pasado dos técnicos, sabemos momentos, ubicaciones de ellos. Seguiremos analizando al rival para buscar formas para contrarrestarlos“, agregó González.