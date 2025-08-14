Suscribirse

Deportes

Tabla de posiciones de Liga BetPlay tras el Pereira vs. América y Pasto vs. Envigado

La Liga BetPlay sigue su avanzando. Este fin de semana estará repleto de fútbol.

Redacción Deportes
15 de agosto de 2025, 3:42 a. m.
Trofeo que se llevará el campeón de la Liga BetPlay 2025-l.
Trofeo que se llevará el campeón de la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Mariano Vimos

Deportivo Pereira y América de Cali se vieron las caras este jueves, 14 de agosto, por la séptima jornada de la Liga BetPlay del segundo semestre del año. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Con 2 goles a 1 terminó ganando el equipo que es dirigido por el venezolano Rafael Dudamel. Juan David Ríos y Samy Merheg marcaron para el ‘matecaña, mientras que Jan Lucumí convirtió para el ‘escarlata’.

Luego, Deportivo Pasto y Envigado FC se vieron las caras en el estadio La Libertad, ubicado en territorio nariñense. Este cotejo correspondió a la quinta fecha del torneo.

La escuadra naranja de Antioquia se llevó el partido por la mínima diferencia. El único gol del choque lo anotó Frey David Berrío. Este fue un triunfo vital para la ‘cantera de héroes’.

Lo más leído

1. Café instantáneo es retirado en 48 estados tras detectarse posible presencia de vidrios
2. Gustavo Petro cuestionó en pleno evento público los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay
3. Inesperado, Daniel Quintero se presentó en la reunión de empresarios, sin ser invitado, con una bandera de Palestina

Con estos resultados, América de Cali quedó en el puesto 18 con 4 puntos. Deportivo Pereira se estableció en el cuarto lugar con 11 unidades. Pasto quedó 14 con 5 y Envigado subió al octavo lugar con 9.

Más del FPC

Entre cosas del fútbol profesional colombiano, el director técnico uruguayo Alfredo Arias, del Junior de Barranquilla, habló en conferencia y, claramente, hizo referencia a su club.

Contexto: Destapan si jugador de Atlético Nacional será operado tras fracturarse: “continúa con inflamación”

“Siempre se habla del equilibrio y cuando a un equipo le meten goles, se dice que está desequilibrado, pero es que el fútbol es eso. Cuando atacas y si quieres realmente hacerle daño al rival, te tienes que desequilibrar atrás, porque si dejas 5 atrás y atacas con 5, no le vas a hacer gol a nadie”, dijo de cara al duelo vs. Bucaramanga del lunes 18 de agosto, en palabras recogidas por As Colombia.

“Si defiendes con 5 y dejas 5 adelante, te van a golear, el fútbol se trata de atacar con la mayor gente posible, tratar de lograr superioridad numérica, cuando defiendes también se debe crear superioridades y eso es realmente el desequilibrio”, añadió.

BOGOTA, COLOMBIA - AUGUST 2: Alfredo Arias DT of Independiente Medellin gestures during a match between Independiente Santa Fe and Independiente Medellin as part of Liga Betplay II at Estadio El Campin on August 2, 2023 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images)
Alfredo Arias, DT del Junior. | Foto: Getty Images

Arias, que supo dirigir al Deportivo Independiente Medellín y al Deportivo Cali, no dudó en dejarle una advertencia a sus rivales. Junior se empieza a perfilar como favorito a meterse en la final del torneo.

“Voy a tratar de corregir algunos errores individuales, algunos goles que nos han hecho son fáciles, ni siquiera por asociación del rival. Eso tengo como autocritica”, dijo.

Contexto: Millonarios se queda sin otro titular: “Lesión muscular de segundo grado” obliga a hacer variantes

“De aquí hasta que dure, una cosa es segura y aquellos que no les guste o aquellos que sufran, abróchense el cinturón porque van a seguir sufriendo, allá vamos a atacar. No solo vamos a atacar en este estadio, ustedes han visto que hemos ido a la altura en donde hemos ido a atacar, hemos rematado más que el rival y eso me deja conforme”, sentenció.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fin de Mercurio retrógrado 2025: ¿qué sucederá y cómo afectará a cada signo del zodiaco?

2. Vladimir Putin envía una carta a Kim Jong Un a pocas horas del encuentro crucial con Donald Trump, ¿de qué se trata?

3. Tabla de posiciones de Liga BetPlay tras el Pereira vs. América y Pasto vs. Envigado

4. Marco Rubio intensifica la presión contra Venezuela: señala a Maduro de narcotráfico y propone un despliegue naval

5. La hermana de Karol G sorprendió con unas fotos posando en traje de baño; así luce tras casi dos años de ser mamá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Tabla de posicionesLiga BetplayfpcColombiaAmérica de CaliAmérica de CaliDeportivo PereiraDeportivo PastoEnvigado F. C.

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.