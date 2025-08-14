Tabla de posiciones de Liga BetPlay tras el Pereira vs. América y Pasto vs. Envigado

Deportivo Pereira y América de Cali se vieron las caras este jueves, 14 de agosto, por la séptima jornada de la Liga BetPlay del segundo semestre del año. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Con 2 goles a 1 terminó ganando el equipo que es dirigido por el venezolano Rafael Dudamel. Juan David Ríos y Samy Merheg marcaron para el ‘matecaña, mientras que Jan Lucumí convirtió para el ‘escarlata’.

Luego, Deportivo Pasto y Envigado FC se vieron las caras en el estadio La Libertad, ubicado en territorio nariñense. Este cotejo correspondió a la quinta fecha del torneo.

La escuadra naranja de Antioquia se llevó el partido por la mínima diferencia. El único gol del choque lo anotó Frey David Berrío. Este fue un triunfo vital para la ‘cantera de héroes’.

Con estos resultados, América de Cali quedó en el puesto 18 con 4 puntos. Deportivo Pereira se estableció en el cuarto lugar con 11 unidades. Pasto quedó 14 con 5 y Envigado subió al octavo lugar con 9.

Más del FPC

Entre cosas del fútbol profesional colombiano, el director técnico uruguayo Alfredo Arias, del Junior de Barranquilla, habló en conferencia y, claramente, hizo referencia a su club.

“Siempre se habla del equilibrio y cuando a un equipo le meten goles, se dice que está desequilibrado, pero es que el fútbol es eso. Cuando atacas y si quieres realmente hacerle daño al rival, te tienes que desequilibrar atrás, porque si dejas 5 atrás y atacas con 5, no le vas a hacer gol a nadie”, dijo de cara al duelo vs. Bucaramanga del lunes 18 de agosto, en palabras recogidas por As Colombia.

“Si defiendes con 5 y dejas 5 adelante, te van a golear, el fútbol se trata de atacar con la mayor gente posible, tratar de lograr superioridad numérica, cuando defiendes también se debe crear superioridades y eso es realmente el desequilibrio”, añadió.

Alfredo Arias, DT del Junior. | Foto: Getty Images

Arias, que supo dirigir al Deportivo Independiente Medellín y al Deportivo Cali, no dudó en dejarle una advertencia a sus rivales. Junior se empieza a perfilar como favorito a meterse en la final del torneo.

“Voy a tratar de corregir algunos errores individuales, algunos goles que nos han hecho son fáciles, ni siquiera por asociación del rival. Eso tengo como autocritica”, dijo.