Destapan si jugador de Atlético Nacional será operado tras fracturarse: “continúa con inflamación”

Este jugador llegó a la escuadra verde y blanca en el último mercado de fichajes.

Redacción Deportes
15 de agosto de 2025, 12:33 a. m.
Atlético Nacional en Liga BetPlay 2025-l.
Atlético Nacional en Liga BetPlay 2025-l. | Foto: Colprensa

El centro delantero uruguayo Facundo Batista, en un partido ante Alianza FC de Valledupar por Liga BetPlay, se fracturó el tabique. Cuando sufrió el accidente, el atacante no pudo seguir en la cancha.

De hecho, después tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, pues se presumía que iba a ser intervenido quirúrgicamente. El argentino Javier Gandolfi, después de ese juego, habló sobre el golpe.

Me informan que tiene una fractura en el tabique y en estos momentos está viajando a la clínica para ser intervenido. Es una situación difícil por la posición (centro delantero). Por algo pasan las cosas. Pedimos tranquilidad”, expresó el director técnico en conferencia de prensa.

A pesar de lo dicho por el estratega del club Atlético Nacional, Facundo Batista no fue operado. Y sobre este mismo tema, precisamente, surgió una información en las últimas horas.

Contexto: Campeón de Copa Libertadores 2016 apunta a ser técnico de Atlético Nacional: ídolo ilusiona a la hinchada

El periodista Juan David Londoño destapó que, aunque la nariz del delantero sigue inflamada, al menos por ahora, no será operado. Por el momento, Batista jugaría con máscara de protección.

Facundo Batista continúa con inflamación en la nariz, pero por ahora no será operado y jugará con máscara de protección. Está en duda su convocatoria para este sábado (ante Fortaleza)”, aseguró el comunicador, a través de su cuenta oficial de X.

Las próximas horas serán más que claves para conocer si se mantiene la decisión de no operar al atacante charrúa y si este figura en la nueva lista de convocados de Javier Gandolfi.

Siguiendo con temas de Atlético Nacional, el martes 12 de agosto empató 0 a 0 con São Paulo de Brasil, en el estadio Atanasio Girardot, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

En la noche del martes 12 de agosto, Atlético Nacional empató ante São Paulo de Brasil, en juego de ida de la fase de octavos de final de Conmebol Libertadores. Los dirigidos por Javier Gandolfi mostraron un juego con seguridad desde atrás con Arias y Tesillo, controlando el posicionamiento ofensivo del rival, mostrando un esquema intenso, ofensivo y con carácter, entendiendo el compromiso que se estaba disputando”, escribió la institución en su sitio web.

“El trabajo táctico con Román y Cándido aportando en las bandas, además, en el medio campo, la firmeza de Zapata y Campuzano, filtrando balones en las bandas con Hinestroza y Moreno, para lograr tener opciones de peligro con Cardona”, añadió, entre otras cosas más.

