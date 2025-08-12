Campeón de Copa Libertadores 2016 apunta a ser técnico de Atlético Nacional: ídolo ilusiona a la hinchada

Desde Atlético Nacional hay pleno apoyo al director técnico Javier Gandolfi en su proceso con el club. Así lo han dejado claro el director deportivo y el presidente de la institución verdolaga. Sin embargo, hay un ídolo del rey de copas que desde ya se prepara y desea ser entrenador del equipo.

Se trata de Alexander Mejía, campeón de la Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional, quien ahora se desempeña como director técnico en Tigres de Quindío. A quien supo ser volante de Selección Colombia, hoy con 37 años, le preguntaron si quería llegar a dirigir al verde y, sin dudar, admitió que sí.

“Sí, obviamente (desea dirigir a Nacional). Esto es una transición, de jugador a técnico, que no nos gusta. Pero bueno, estamos haciendo el paso, el camino, vamos bien y no quiero apresurarme. Quiero que todo se dé como yo lo tengo pensado, y bueno, estamos siempre confiando en Dios de que todo marche de la mejor manera”, dijo Mejía en diálogo con el periodista Juan José (X - @JuanJos750).

Alexander Mejía es una leyenda de Atlético Nacional. Allí fue capitán y figura en los pasos donde visitó la camiseta verdolaga, además de ganar 10 títulos, incluyendo todo en Colombia (liga, copa y superliga), además de la ya mencionada Copa Libertadores.

Las actuaciones de Mejía en Nacional lo llevaron a ser tenido en cuenta por José Néstor Pékerman en la Selección Colombia. Con La Tricolor, el volante se ganó un lugar en el mítico Mundial 2014, llegando hasta los cuartos de final de la competencia.

El último equipo profesional de Alexander Mejía fue el Deportivo Cali en 2024. A finales de ese año se anunció que no iba a seguir con el cuadro azucarero, y no volvió a colocarse ninguna camiseta. Ahora, se prepara en la raya técnica.

Mejía no solo defendió los escudos de Nacional y Deportivo Cali en Colombia. También prestó sus servicios a Independiente Santa Fe, Unión Magdalena, Deportes Quindío y Once Caldas. Además, en el extranjero deleitó con su talento: Monterrey y Club León en México y Libertad en Paraguay.

Mejía a largo plazo, por ahora Gandolfi

Gustavo Fermani, director deportivo de Atlético Nacional, habló con Clásico Paisa a principios de agosto y afirmó: “Estamos en un momento institucional y deportivo donde no dependemos de resultados domingo a domingo, por suerte. Estamos muy tranquilos, confiamos en el trabajo que se está haciendo, estamos muy contentos con la metodología de entrenamiento, y eso nos da tranquilidad para seguir proyectando”.

