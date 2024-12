Más allá de salvar la categoría, el Cali no clasificó a ninguno de los dos cuadrangulares finales ligueros en 2024, quedó eliminado en Copa BetPlay ante América y ahora, con la llegada del técnico Alfredo Arias, se espera que la institución verdiblanca tenga un mejor desempeño el año entrante.

Los primeros movimientos ya se empezaron a ver. Hubo barrida de once jugadores que no continuarán con el club para el año entrante: Humberto Acevedo, Fabián Castillo, Jonathan Marulanda, Brayan Montaño, Jimmy Medranda, Fabián Ángel, Juan Manuel Valencia, Andrés Andrade, Anderson Plata, Alex Mejía Fredy Montero.

“Yo nunca había sentido estas afugias como las que sentí acá en el Deportivo Cali, pero no me arrepiento de haber venido. Lo disfruté, hubo cuestionamientos, críticas, elogios, un montón de emociones que al final nos ayudó a poder resolver esto y que hubiese total tranquilidad en los hinchas y los directivos, porque la idea era no descender”, arrancó afirmando Mejía.