Una llamada de Arteta a Guardiola antes de eliminar al Real Madrid se hace rival: así fue

El entrenador del Arsenal FC, Mikel Arteta, hizo hincapié en el “carácter” que mostró su equipo y que era “una noche para estar orgulloso” por pasar a las semifinales de la Liga de Campeones 19 años después tras eliminar al Real Madrid y, tras dejar claro lo que pudo pesar el ambiente del Santiago Bernabéu, felicitó a sus futbolistas por no dejarse “arrastrar a escenarios que no conoces”.

Sobre el ambiente vivido en el Santiago Bernabéu, admitió que se dio cuenta enseguida que era “complicado abstraerse”. “Hemos sido inteligentes porque el partido te puede arrastrar a escenarios que no conoces. Me he dado cuenta de por qué aquí puede pasar cualquier cosa y esa capacidad de creer y de generar caos, pero hemos sabido salir de ahí con un equipo que no tiene experiencia en este aspecto”, puntualizó.