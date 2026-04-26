Coincidencia histórica ilusiona al Bayern Múnich de Luis Díaz con ganar la Champions: rozan la gloria

Es en serio que Bayern Múnich va por todos los trofeos en esta temporada 2025-2026. Ya ganó la Supercopa de Alemania y la Bundesliga, está en la final de la Copa de su país y jugará las semifinales de Champions League ante PSG.

Con faena de goles y Luis Díaz brillando, Bayern Múnich se consagró campeón de Bundesliga

No es la primera vez que Bayern Múnich pelea por ganar todo en una temporada. De hecho, hay una coincidencia histórica que remonta al 2012-2013, curso donde hicieron historia y alcanzaron la gloría nacional e internacional.

La coincidencia histórica que ilusiona al Bayern Múnich con ganar la Champions League 2026

El pasado jueves, 23 de abril de 2026, Bayern Múnich conoció que su rival en la final de la DFB Pokal (Copa de Alemania) será Stuttgart. Este último venció a Friburgo (2-1) en un partidazo que se definió con gol agónico al minuto 119′ de los tiempos extra.

Bayern Múnich estaba instalado en la gran final de la Copa de Alemania desde el 22 de abril, cuando le ganó la semifinal al Leverkusen. De hecho, Luis Díaz fue quien puso el 2-0 definitivo esa noche.

Esa es la coincidencia histórica que ilusiona al Bayern Múnich: que en 2013 también jugó la final de la Copa de Alemania ante Stuttgart, la ganó por 3-2, y en ese mismo curso también levantó la Bundesliga y la Champions League.

👀 ¡¡OJO CON ESTE DATO QUE ILUSIONA A LOS FANÁTICOS DEL BAYERN MUNICH!!



🇩🇪 Jugará la final de la Copa de Alemania ante el Stuttgart



🔙 La última vez que enfrentó a este equipo en la gran definición del certamen, 13 años atrás en 2013, ganó 3-2 y se terminó quedando con el… pic.twitter.com/QlL5wAAvSH — SportsCenter (@SC_ESPN) April 23, 2026

¿Se repetirá la marca? Lo cierto es que Bayern Múnich primero se tiene que encargar de vencer a Stuttgart en la final de la Copa de Alemania. Puede ser un partido distinto al de hace 13 años, pero no deja de ser llamativa la coincidencia en el tiempo.

Si bien Bayern Múnich quiere ganar siempre todos los trofeos en Alemania, es cierto que la Champions League es su gran objetivo. La última vez que levantó la orejona fue en la temporada 2019/2020, venciendo en la final justamente al PSG.

Luis Díaz es clave para Bayern Múnich para pelear la Champions

Colombia pone sus ojos sobre Luis Díaz, que llegó al Bayern Múnich a mediados de 2025, procedente de Liverpool, y se convirtió en el refuerzo top del cuadro bávaro para el curso. Sus números confirman lo mencionado.

El guajiro aparece en los momentos importantes, siendo fundamental en la ya obtención de la Supercopa de Alemania y la Bundesliga. Sin embargo, también es figura clave en el camino del Bayern por alcanzar la Champions y la Copa de Alemania.

Luis Díaz y sus compañeros del Bayern Múnich ya aseguraron la Bundesliga, pero van por más. Foto: Getty Images

Se viene el tramo final de la temporada, donde Luis Díaz espera cerrar con broche de oro en Bayern Múnich y llegar al Mundial 2026 con la Selección Colombia en alto nivel.