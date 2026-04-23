Bayern Múnich de Luis Díaz ya tiene rival en la final de la DFB Pokal: fecha y hora confirmadas

Bayern Múnich de Luis Díaz ya tiene rival definido para la final de la Copa de Alemania 2026 (DFB Pokal): Stuttgart, que este jueves 23 de abril venció por 2-1 a Friburgo, con un agónico gol en tiempo extra, en el estadio Mercedes-Benz Arena.

Así las cosas, la gran final de la Copa de Alemania, entre Bayern Múnich de Luis Díaz y Stuttgart, se jugará el 23 de mayo de 2026, a la 1:00 p.m. hora colombiana (8:00 p.m. de Alemania) en el estadio Olímpico de Berlín.

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Vincent Kompany, entrenador de Bayern Múnich, y su cuerpo técnico, empiezan a preparar la final de la Copa de Alemania que se definirá en un mes exacto desde la clasificación de Stuttgart. Se trata de un duelo clave en la temporada.

Stuttgart se metió a la final de la DFB Pokal con un gol agónico

Corría el minuto 118′ de partido, cuando el marcador mostraba una igualdad máxima entre Stuttgart y Friburgo (1-1). Parecía que se iban a ir a los penales, pero apareció Tiago Tomas y cambió por completo la eliminatoria.

Tomas se desmarcó de los defensores de Friburgo, interceptó un pase desde la derecha por parte de su compañero, y remató con el tacón. El balón se metió de a poco en el pórtico defendido por Florian Müller, quien nada pudo hacer para detener el tanto, y significó el 2-1 final.

¡¡UN GOLAZO QUE LE DA EL BOLETO A LA FINAL!! Agónico gol de TACO de Tiago Tomas para poner el 2-1 de Stuttgart vs. Friburgo a los 118' en la Semifinal de la Copa de Alemania.



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La algarabía se tomó por completo a los jugadores de Stuttgart y su cuerpo técnico. No solo era el boleto a la final de la Copa de Alemania, sino que lo estaban consiguiendo de una manera épica, cuando la igualdad parecía inevitable de cara a los penales.

Bayern Múnich de Luis Díaz quiere la Copa de Alemania

Es seguro que Stuttgart no la va a tener fácil en la final de la Copa de Alemania ante Bayern Múnich. Luis Díaz y compañía quieren concretar una temporada histórica, ganando todos los torneos por los que pelean aún.

Ya en la vitrina del Bayern Múnich 2025-2026 brillan los trofeos de la Supercopa de Alemania y la Bundesliga. Están en la final de la Copa de su país ante Stuttgart y encararán la semifinal de la Champions League contra PSG.

Bayern Múnich de Luis Díaz prepara la final de la DFB Pokal. Foto: Getty Images

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