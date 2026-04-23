Luis Díaz y Bayern Múnich respiran sumamente tranquilos, luego de haber logrado el pasado fin de semana la conquista de la Bundesliga, el paso el miércoles pasado a la final de la Copa de Alemania y al estar clasificados a las semifinales de Champions League.

Vincent Kompany viene haciendo un trabajo memorable con todas las figuras que tiene a su servicio, mismas que podrían terminar por lograr el triplete de consagraciones si siguen en el más alto nivel.

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Ahora bien, aunque ya se hayan hecho inalcanzables, al Bayern le quedan jornadas del torneo local por jugar. En total son cuatro partidos, empezando por el de este sábado cuando enfrentarán al Mainz 05.

Luego vendrán Heidenheim (2 de mayo), Wolfsburg (9 de mayo) y, finamente, Colonia (16 de mayo). Ese día de la fecha 34, oficialmente Lucho junto a los suyos podrán levantar el trofeo en el estadio Allianz Arena.

Ante Mainz será un partido entre el primero y campeón, frente al ubicado como décimo de la tabla de posiciones.

Guess who's back?! 🏆



So haben wir das DFB-Pokalfinale erreicht! 🤩



🎥 Hier gehts zu den 𝘽𝑬𝙃𝑰𝙉𝑫 𝑻𝙃𝑬 𝑺𝘾𝑬𝙉𝑬𝙎 aus Leverkusen: https://t.co/11SEIESdqP 🔴⚪ pic.twitter.com/Oh9L0HqtVo — FC Bayern München (@FCBayern) April 23, 2026

Si bien el conjunto bávaro podría afrontarlo más tranquilo, la semifinal de Copa ante Bayer Leverkusen dio cuenta de que los de Múnich quieren respetar a los rivales que tengan por delante ganándoles bien.

Hora y canal para ver en vivo:

Mainz 05 vs. Bayern Múnich

Día: 25 de abril de 2026

Fecha 31

Hora: 8:30 p.m.

Canal: Disney+

Vincent Kompany no baja la guardia

A pesar de que Bayern Múnich ya podría dejar de pisar el acelerador, su entrenador no quiere. El objetivo en las fechas finales de Bundesliga parece no alterarse, a pesar de ya contar con el título número 35 en el bolsillo.

Luego de lograr pasar a la final de Copa que se jugará en Berlín, el DT belga no dio muestras a la prensa de querer cambiar lo que le ha servido a lo largo del 2025/2026.

“Teóricamente, cambiaremos a Mainz, aunque ya hemos asegurado el título. Tenemos una rutina clara para cómo nos preparamos para los partidos. No quiero cambiar el proceso porque todos los partidos son importantes”, apuntó sin chance a modificaciones bruscas.

Sobre la superioridad mostrada ante Leverkusen, pero que solo pudieron materializar en dos goles, uno de esos obra de Luis Díaz, también hizo referencia.

“Jugamos muy bien en la primera mitad – alta intensidad, no les permitimos nada. El Leverkusen entró mejor en el partido en la segunda mitad. Nos obligaron a defendernos más atrás, pero lo manejamos bien. Estamos disfrutando este momento porque se trata de títulos y seguimos en la pelea por todo”, apuntó con miras a Copa y Champions League.

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Del primer certamen en mención, hay que decir que hasta la tarde de este jueves conocerán al rival al que se enfrentarán. En la semifinal están Stuttgart y Friburgo.

Por su parte, la Liga de Campeones le espera al Bayern Múnich tras el partido del fin de semana. En la semana entrante afrontarán la ida vs. PSG, en juego programado a jugarse el 28 de abril desde las 2:00 p.m. en el Parque de los Príncipes de Príncipes de París, Francia.