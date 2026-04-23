Toni Kroos muestra el gran defecto que tiene el Bayern Múnich para enfrentar al PSG: sorpresa para Luis Díaz

Bayern Múnich se sigue consolidando como uno de los mejores equipos de Europa y parece que toma algo de favoritismo en las semifinales de la Champions League. El gigante bávaro avanza con paso firme hacia un triplete de títulos para cerrar una temporada de ensueño, con el colombiano Luis Díaz como gran figura y siendo titular.

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Las cosas avanzan de gran manera, más allá de la durísima lesión de Serge Gnabry, quien además de perderse lo que queda de temporada con el Bayern, es baja sensible de la Selección Alemania para el Mundial 2026.

Los elogios no paran, así como las voces de autoridad en Alemania que resaltan los defectos o carencias que podría tener el Bayern Múnich al final de temporada. Mientras muchos alaban la gestión del técnico Vincent Kompany, la magia de Luis Díaz y la potencia goleadora de Harry Kane, Toni Kroos observa las cosas a mejorar para no fallar ante el PSG.

Toni Kroos, mediocampista del Real Madrid, decidió retirarse del fútbol a los 34 años. Fue campeón del mundo con Alemania en 2014. Foto: getty images

El partido de ida de las semifinales entre el Bayern Múnich y PSG se jugará el próximo 28 de abril a partir de las 2:00 pm, hora colombiana. Esta serie comenzará en el Parque de los Príncipes de París y tendrá transmisión de ESPN y Disney+. Seguramente, Luis Díaz será titular en uno de los compromisos más importantes de la temporada.

En diálogo con Sky Sports, Toni Kroos, un ídolo del Bayern Múnich y campeón del mundo con la Selección Alemania, se refirió a lo que el equipo debe mejorar para no fallar ante el PSG, que presentará a sus figuras nuevamente ante el gigante bávaro, luego del cruce que tuvieron en la primera ronda.

Toni Kroos habló del Bayern Múnich

Y es que el momento del Bayern en la temporada es crucial, pues ganó la Bundesliga y ahora le apunta a la Copa de Alemania donde ya es finalista, además de instalarse entre los cuatro mejores equipos de Europa. Kroos sienta cabeza y da a entender que el equipo no es perfecto.

Los ojos de Toni se colocan en el tema defensivo y su mensaje para Kompany es que el Bayern debería defender mejor para no pasar apuros ante el PSG.

“Creo que el Bayern tendrá que defender un poco mejor en la semifinal, mejor que lo que hizo contra el Real Madrid. Creo que el París Saint-Germain puede ser un poco más efectivo. Defendieron de forma muy arriesgada en ambos partidos, algo que el Real Madrid podría haber aprovechado aún más en el partido de vuelta”, dijo Toni Kroos en la prensa inglesa.

Toni Kroos exalta el trabajo de Luis Díaz

Asimismo, el exjkugador del Real Madrid elogió el ataque que tiene el Bayern y nombró a Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

“Si ajustan un poco las cosas, el Bayern tiene una buena oportunidad. Para mí, es una situación de 50/50 (contra el PSG). Para muchos, la semifinal del campeón alemán contra el vigente campeón de la Champions League ya es prácticamente la final”, agregó Kroos sobre esta serie.

Toni Kroos jugó su último partido con el Real Madrid. Dejará el fútbol una vez dispute la final de la Champiosn League. Foto: Getty Images

“Bayern, con su gran capacidad goleadora, con Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise, está alimentando los sueños de todos de lograr el triplete. Pero al igual que el Real Madrid, el PSG llega con un ataque formidable, con Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia”, puntualizó el jugador alemán.