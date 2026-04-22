Lesión saca a joya de Alemania del Mundial 2026: para Bayern Múnich de Luis Díaz es baja

Se sigue acrecentando la lista de lesionados graves que se pierden la Copa del Mundo 2026. El último en confirmar que cayó en desgracia fue Serge Gnabry, compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich.

Otra estrella sin Mundial 2026: revés para Brasil, según lo dicho por la prensa de Europa

A través de su cuenta personal de Instagram, el atacante ha anunciado: “Los últimos días han sido difíciles de procesar (…) En cuanto al sueño de la Copa del Mundo, lamentablemente se ha acabado para mí. Como el resto del país, apoyaré a los chicos desde casa.”

Hacia el fin de semana pasado había sido el club del que hace parte el que dio a conocer que estaría fuera por un “periodo prolongado”: “El FC Bayern de Múnich no podrá contar con Serge Gnabry durante un periodo prolongado”.

Y justo después, fue que precisó sobre el malestar que padecía: “El centrocampista ofensivo sufrió un desgarro en el músculo aductor del muslo derecho, según el diagnóstico realizado por el cuerpo médico del FC Bayern”.

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