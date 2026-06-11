Mundial 2026 en las calles de Bogotá: en estos dos parques se podrá ver gratis los partidos de Colombia

La fiebre y la emoción mundialista ya comenzó a sentirse en Bogotá desde este jueves 11 de junio, día en el que se inaugura este evento deportivo mundial. La capital del país anunció una estrategia para que miles de aficionados puedan acompañar a la Tricolor sin salir de la ciudad.

Ranking de las mejores ciudades del mundo para viajar en 2026; Bogotá y Medellín se suman a la lista

De esta iniciativa se dio a conocer que se habilitarán dos parques y se convertirán en puntos de encuentro para vivir cada emoción de la Copa del mundo.

Parques en Bogotá que se habilitan para ver el Mundial 2026

La Alcaldía y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmaron que los parques El Tunal y Fontanar del Río serán los escenarios elegidos para transmitir los partidos de la Selección Colombia durante la fase de grupos del campeonato.

Esta propuesta hace parte de la estrategia llamada ‘Un equipo de 8 millones de titulares’, con la que el Distrito busca reunir a los aficionados alrededor del fútbol y fortalecer el orgullo y el sentido de pertenencia que se tiene hacia el combinado nacional.

Lugares en Bogotá para disfrutar el Mundial 2026 Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @fifa - Getty Images

Los dos parques contarán con espacios que se acondicionaron para recibir a familias, grupos de amigos y seguidores que quieran disfrutar de los encuentros en un ambiente seguro y gratuito.

Los partidos de la Tricolor en la fase inicial están programados para los días 17, 23 y 27 de junio, fechas en las que se espera que se de una gran asistencia de hinchas. La idea es que las personas puedan compartir la experiencia colectiva de apoyar al equipo dirigido por Néstor Lorenzo mientras siguen cada jugada a través de pantallas gigantes instaladas especialmente para la ocasión.

No hace falta viajar al Mundial: estos destinos en Colombia prometen una experiencia inolvidable para vivir la fiesta del fútbol

El alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán destacó que Bogotá está preparada para convertirse en un gran escenario de celebración futbolera. Además, desde la Alcaldía señalaron que, en caso de que Colombia avance a las rondas eliminatorias, existe la posibilidad de mantener habilitados estos espacios para seguir acompañando el recorrido de la Tricolor.

Esta estrategia no solo busca promover la pasión por el fútbol, pues también se espera que la programación especial alrededor del Mundial impulse la actividad económica y motive la participación ciudadana en distintos sectores de la ciudad.