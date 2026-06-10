Ranking de las mejores ciudades del mundo para viajar en 2026; Bogotá y Medellín se suman a la lista

Colombia sigue ganando espacio en el mapa del turismo internacional. Esta vez, Bogotá y Medellín lograron un importante reconocimiento al aparecer en el ranking de las mejores ciudades del mundo para viajar en 2026, una clasificación que reúne a los destinos urbanos más llamativos del mundo por su oferta cultural, calidad de vida, infraestructura y capacidad para atraer turistas.

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El listado, elaborado por la firma internacional Resonance Consultancy, analiza más de 270 ciudades con una población superior al millón de habitantes y evalúa factores relacionados con la habitabilidad, la prosperidad y el atractivo turístico.

Dentro de esa selección, las dos principales ciudades colombianas lograron destacar y figurar entre los destinos urbanos más relevantes del mundo.

La descarbonización avanza a un ritmo desigual en el tejido empresarial. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Bogotá se ubicó en el puesto 51 del ranking, impulsada por aspectos como su amplia oferta cultural, su reconocida vida nocturna, la gran variedad de experiencias para turistas y su creciente importancia económica en América Latina.

El informe también resalta la capacidad de Bogotá para atraer inversión extranjera y su papel como puerta de entrada para millones de visitantes que llegan al país cada año.

La ciudad cuenta con una agenda cultural cada vez más completa, que incluye festivales, conciertos, museos, corredores artísticos y espacios que han fortalecido su imagen como uno de los principales centros creativos de la región.

Panorámica de Medellín. Foto: juan carlos sierra-semana

Además, la infraestructura turística y sus proyectos de desarrollo continúan mejorando la experiencia de quienes la visitan.

Por su parte, Medellín también consiguió un lugar destacado dentro del ranking gracias a su transformación urbana, su conectividad aérea, su capacidad de innovación y su oferta turística.

La capital antioqueña ha construido una reputación internacional basada en su capacidad de reinventarse y en la creación de espacios que combinan desarrollo, sostenibilidad y calidad de vida.

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Durante los últimos años, el país ha mostrado un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes extranjeros, impulsado por la promoción de sus destinos, el fortalecimiento de las conexiones aéreas y el interés de viajeros que buscan experiencias culturales y urbanas diferentes.

La presencia de Bogotá y Medellín en esta clasificación demuestra que las ciudades colombianas están ganando visibilidad en escenarios globales, cada vez con más competitivos. Más allá de los números, el resultado refleja el posicionamiento de ambas ciudades como destinos capaces de competir con grandes capitales del mundo y atraer la atención de viajeros que buscan nuevas experiencias para descubrir en 2026.