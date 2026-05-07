Día de la Madre en Bogotá: cinco parques para celebrar esta fecha especial en familia y al aire libre

Se acerca el Día de la Madre en Colombia y las familias adelantan los preparativos para celebrar esta fecha especial en la que se le rinde homenaje a la reina del hogar. Serenatas, almuerzos, preparaciones especiales, visitas a restaurantes y cientos de planes más aparecen en la agenda de los colombianos.

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Sin embargo, no son las únicas actividades que pueden desarrollarse y Bogotá tiene una amplia oferta de parques para festejar este día al aire libre. De acuerdo con información de la Alcaldía, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) cuenta con más de 100 espacios destinados para el sano esparcimiento.

Se trata de lugares ideales para compartir en familia y disfrutar con el ser más querido con actividades recreativas, caminatas, recorridos en bicicleta o picnics. Estos son cinco parques en los que pueden realizarse este tipo de planes, pues cuentan con la infraestructura para fomentar hábitos y estilos de vida saludables.

Parque Simón Bolívar, en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá/API.

Parque Simón Bolívar

Este es considerado el parque más importante de la ciudad por su gran extensión y su estratégica ubicación en el corazón de Bogotá. Se caracteriza por tener amplios espacios verdes y variedad de árboles. Cuenta con una serie de escenarios disponibles para el disfrute de la ciudadanía. Uno de los principales atractivos es un lago de 10 hectáreas, el cual es protagonista de muestras acuáticas y, además, cuenta con servicio de lanchas y remos.

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Parque El Tunal

Dispone de una amplia oferta deportiva y recreativa. Durante los fines de semana, el recinto lúdico alberga simultáneamente a más de 50.000 personas de todas las edades, quienes disfrutan de este espacio al aire libre, perfecto para compartir en familia.

El Parque Timiza es uno de los escenarios para visitar en el Día de la Madre. Foto: Alcaldía de Bogotá/API.

Parque Timiza

La información oficial indica que en este espacio, la ciudadanía encuentra amplias zonas verdes con una gran cantidad de árboles y un lago, uno de sus principales atractivos.

El parque dispone de amplios senderos peatonales, plazoletas y una ciclorruta asfaltada, utilizada por deportistas y residentes del barrio en su tránsito de un escenario a otro. Además, cuenta con un estadio con cancha de fútbol de grama natural y una pista de atletismo, así como un recorrido por el lago para trote suave o caminata, y recreación pasiva en los espacios del bosque.

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Parque de Los Novios

Este lugar cuenta con una superficie de 23 hectáreas y está ubicado al costado norte de la avenida Calle 63. Uno de sus principales atractivos es el lago, habitado por patos, gansos y peces, donde los visitantes pueden navegar en botes de remo, bicicletas acuáticas o kayak. En el recorrido, los visitantes pueden apreciar aves como ocas cruzadas, ocas africanas, tinguas y patos zambullidores, entre otros.

Parque de Los Novios, en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá/API.

Parque Nacional Enrique Olaya Herrera

Es uno de los más emblemáticos de la ciudad y tiene 14 hectáreas de zona urbana, 283 hectáreas en total, la mayoría declaradas como reserva forestal. Es un buen lugar para el esparcimiento y para compartir en familia momentos únicos.