Este es el arquero primo de David Ospina que Millonarios haría oficial en próximas horas

Millonarios está muy cerca de anunciar su primer fichaje para el segundo semestre de 2026, luego del gran fracaso que fue su presentación nacional e internacional, y tras confirmarse la salida de Diego Novoa en pleno cumpleaños embajador. El club azul no pierde tiempo y acelera para contratar un nuevo arquero que sea el titular.

En Millonarios no seguiría un jugador campeón: tiene mercado en el FPC

Los cinco fichajes que necesita Millonarios: se confirmó la lista para el segundo semestre

Entre toda la lista de nombres que suenan en el mercado hay un gran favorito que se haría oficial en las próximas horas: el antioqueño Joan Parra, titular indiscutible en Once Caldas y primo segundo de David Ospina, leyenda de la Selección Colombia.

Joan Parra disputó 21 partidos con Once Caldas en el primer semestre y concedió 25 goles. Su aporte fue considerado para la clasificación del equipo blanco hasta los cuartos de final de la Liga BetPlay, manteniendo la valla invicta en cuatro oportunidades.

“Nosotros somos familiares (con David Ospina). Yo vengo siendo primo segundo por parte de mi madre. La verdad, siempre ha sido un referente y más porque jugaba en Atlético Nacional y creo que toda la familia ha sido hincha de Nacional. El papá de él, Hernán, siempre estaba pendiente de mí, me regalaba guantes”, reveló Joan Parra en junio de 2025 en charla con Caracol TV.

Joan Parra, del Once Caldas. Foto: Colprensa

Su carrera profesional comenzó con la camiseta del Envigado FC, en el cual atajó 121 partidos en total. En enero de este año fue adquirido por Once Caldas y tiene contrato firmado hasta diciembre de 2028. Millonarios agiliza para que Joan Parra pueda comenzar pretemporada en Bogotá lo más pronto posible.

La negociación se está llevando a cabo entre los clubes desde días atrás y fuentes partidarias a Millonarios confirman que el negocio está encaminado a que se firme lo más pronto. Eso sí, el deseo del jugador será fundamental para llegar a un feliz acuerdo con Gustavo Serpa y Enrique Camacho.

Millonarios busca arquero con urgencia

El embajador no tiene un arquero titular definido para disputar la Liga BetPlay y ese es el otro atractivo que le pueden ofrecer a Joan Parra para salir de Manizales rumbo a Bogotá, pues tendría la titular garantizada.

Y es que desde la salida de Álvaro Montero a Vélez Sarsfield, los azules han intentado sin éxito tener un guardameta que ofrezca garantías. Esta temporada han sufrido varias derrotas por errores inexplicables debajo de los tres palos, razón que obligó a tomar medidas drásticas en la dirección deportiva de Ariel Michaloutsos.

Todo esto sucede mientras Millonarios también agiliza la salida del uruguayo Guillermo De Amores, pues el cuerpo técnico liderado por Fabián Bustos no lo tendrá en cuenta para el segundo semestre, además de la fuerte resistencia de la hinchada. Se cree que su salida no es para nada fácil y el internacional quisiera seguir vestido de azul.