Revelan lío interno en Millonarios que le impide fichar extranjeros: “Sigue enredado”

Millonarios ya planifica los fichajes de cara al segundo semestre de 2026. Sin embargo, todo apunta a que tiene un problema interno que le impide fichar futbolistas extranjeros. De hecho, el portero uruguayo, Guillermo De Amores, sería la razón.

Estas son las dos propuestas de Millonarios para Guillermo De Amores, quien no se quiere ir del club

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De Amores llegó a Millonarios en julio de 2025, con mucha expectativa porque pintaba como el reemplazo de Álvaro Montero, quien por esa misma época dejó al embajador por Vélez de Argentina.

Sin embargo, los rendimientos de Guillermo en el equipo bogotano no han sido los esperados. Por tanto, menos de un año después de su llegada a Millonarios, la prensa deportiva en Colombia viene informando que el equipo le está buscando una salida a De Amores.

Guillermo De Amores, con los días contados en Millonarios. Foto: Getty Images

“Millonarios sigue enredado con De Amores”

El periodista César Augusto Londoño, cercano a la información y actualidad de Millonarios, revela que entre el equipo albiazul y Guillermo De Amores aún no hay acuerdo para que separen caminos.

“Millonarios sigue enredado con De Amores, que exige el cumplimiento de todo el contrato y no arregla. Millonarios busca arquero extranjero y requiere el cupo de De Amores”, reveló César Augusto.

Millonarios sigue enredado con De Amores que exige el cumplimiento de todo el contrato y no arregla. @MillosFCoficial busca arquero extranjero y requiere el cupo de De Amores. — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) June 22, 2026

El contrato de Guillermo De Amores con Millonarios va hasta junio de 2027. Aún queda un año de vínculo entre las partes, y el problema es que los embajadores tienen los cupos de extranjeros llenos, lo que indica que no quieren salir de los otros tres jugadores provenientes de otros países.

¿Cuáles son los cuatro extranjeros que tienen contrato con Millonarios?

Guillermo De Amores: nacionalidades uruguaya e italiana Edgar Elizalde: nacionalidades uruguaya y española Rodrigo Ureña: nacionalidad chilena Rodrigo Contreras: nacionalidad argentina Santiago Giordana: nacionalidad argentina (no inscrito en 2026-l por lesión)

La norma en Colombia indica que los equipos solo pueden tener cuatro futbolistas extranjeros inscritos. Millonarios, para 2026-l, tenía a De Amores, Elizalde, Ureña y Contreras. A Giordana no lo inscribió debido a que se recuperaba de una delicada lesión.

Los rumores de la prensa también vienen señalando que Millonarios estaría pensando en contratar a un portero extranjero como reemplazo de Guillermo De Amores. Ahí radicaría el interés de los embajadores de no contar más con el uruguayo.

Además, ya son varias las salidas confirmadas en el elenco capitalino: Alex Castro, Jorge Hurtado, Nicolás Giraldo y Diego Novoa, este último portero. De ahí también la necesidad de la dirección deportiva por un refuerzo que se coloque bajo los tres palos.

▶️ Comunicado Oficial Diego Novoa pic.twitter.com/UT1kYHNiUb — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 17, 2026

Son días movidos en Millonarios, equipo que viene de dos semestres para el olvido y que su afición le pide una mejoría rápida de cara al cierre del 2026.