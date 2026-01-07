Revelan movida de Santiago Giordana en Millonarios: se supo tras el anuncio de Falcao

Acabó siendo trascendental este miércoles, 7 de enero de 2025, para Millonarios y las noticias en el mercado de fichajes. Anunciaron a Falcao y, además, hay más información sobre movimientos en el albiazul.

Un nombre que toma fuerza para salir es el de Santiago Giordana, y los detalles se conocieron horas después de que Millonarios revelara el regreso de Falcao. Parece que, ahora sí, el argentino tiene los días contados en el embajador.

“Santiago Giordana está negociando su salida de Millos”

Así lo reveló el periodista Alexis Rodríguez, cercano al mercado de pases, por medio de su cuenta de X. Fue en la tarde de este miércoles, y despertó todo tipo de reacciones entre los hinchas embajadores.

#CortitasYalPie llega gracias a @WplayColombia



SANTIAGO GIORDANA

Ya está negociando su salida de Millos



FRANK FABRA

San Lorenzo 🇦🇷 le dijo no y el lateral busca otra opción en 🇦🇷 o 🇲🇽



TITI RODRIGUEZ

En plataforma de salida hacia el Valle del Cauca, Cali y América pujan pic.twitter.com/1SWP8YIeRM — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) January 7, 2026

Si bien ya venía sonando la salida de Giordana desde hace semanas, parece que esta vez sí toma forma. ¿Justo después del anuncio de Falcao? Lo cierto es que Santiago sabe que tendrá dura competencia por el puesto de delantero.

Además de Radamel Falcao, Leonardo Castro también es opción latente para delantero titular en el equipo de Hernán Torres. Al tratarse de dos nombres que destacan en su posición, Giordana podría salir más temprano que tarde de cara a la Liga BetPlay 2026-l.

¿A qué equipo podría ir Santiago Giordana?

Es un misterio, pero lo cierto es que Transfermarkt reporta que a Giordana aún le queda contrato con Millonarios hasta diciembre de 2026. Por eso es que el delantero estaría negociando la salida del elenco embajador.

Giordana llegó a Millonarios en enero de 2024, cuando el técnico aún era Alberto Gamero. Dos años después de su arribo, el jugador argentino se marcharía con un título en la capital de Colombia: la Superliga 2024 ante Junior.

El valor en el mercado de Santiago Giordana sería de aproximadamente 350 mil euros. El propio Transfermarkt revela que sufrió una devaluación, pues cuando llegó a Millonarios costaba cerca de 700 mil euros, y en 2023 logró el millón de euros.

Santiago Giordana celebra un gol con Millonarios en El Campín. Foto: Cristian Bayona

Belgrano, Guillermo Brown, Villa Dálmine, Temperley, Alvarado, Chacarita, Mushuc Runa y Deportivo Garcilaso son los otros equipos para los que Giordana ha prestado sus servicios. Las próximas horas, en cuanto al futuro del delantero, serán claves.