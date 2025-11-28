Suscribirse

Revelan importante novedad sobre Santiago Giordana en Millonarios que preocupa a la hinchada: “Va a ser difícil”

Los ojos se colocan en uno de los jugadores de Millonarios más polémicos del último año. Santiago Giordana presenta una importante novedad y los hinchas siguen muy atentos.

William Horacio Perilla Gamboa

29 de noviembre de 2025, 2:30 a. m.
Santiago Giordana con Leonardo Castro.
Santiago Giordana con Leonardo Castro. | Foto: Cristian Bayona

Millonarios sigue agitando el mercado de pases y busca los mejores jugadores para dar tranquilidad en la hinchada y seguir avanzando en el proyecto deportivo del 2026. Las cosas en 2025 son para olvido y no se alcanzaron finales y mucho menos títulos. Por ahora, el club espera la tabla de reclasificación para terminar con algo de decoro una campaña que está empañada por los malos resultados y la furia de la hinchada.

Los directivos Enrique Camacho y Gustavo Serpa priorizan la confección de nómina para el año entrante y no solamente los nuevos fichajes se llevan las miradas, sino las bajas que pueda tener en los próximos días. Por ejemplo, ya es confirmado que el brasileño Bruno Sávio rescindió el contrato y es la primera salida oficial del equipo azul.

Los rumores no paran. La danza de nombres no se hace esperar. Hasta James Rodríguez ha sido mencionado como posibilidad de refuerzo en Millonarios. Tras él, otro gran nombre como Miguel Ángel Borja, en la puerta de salida de River Plate, fue escuchado en los pasillos de las oficinas y en las redes sociales. El capitán del Junior de Barranquilla, Didier Moreno, es otra opción para Camacho y Serpa.

Santiago Giordana se lamenta en El Campín.
Santiago Giordana se lamenta en El Campín. | Foto: Lina Gasca

Ante el vaivén de nombres, la expectativa de la hinchada también pasa por las bajas. Además de Bruno Sávio, Santiago Giordana se gana las miradas por su salida o continuidad. Hay una importante novedad que prácticamente deja al atacante argentino en el equipo azul para el 2026.

¿Giordana se queda o se va de Millonarios?

Cuando todo estaba encaminado para que Santiago Giordana saliera de Millonarios, se conoció la razón que lo deja en el club en 2026. El equipo azul tuvo un 2025 para el olvido y ni hablar de los resultados del atacante, que desespera a la hinchada y exigen su salida. Eso no se podrá realizar por una situación médica.

El reporte, lamentable para el jugador, no cae bien en la hinchada por el delantero resistido. Y es que todo dependía de su situación médica. Habrá que esperar hasta después de vacaciones para que le hagan una resonancia para saber con exactitud el grado de la lesión, según el periodista Cristian Pinzón.

Pantallazo X: @VBarCaracol
Giordana por ahora sigue en Millonarios. | Foto: Pantallazo X: @VBarCaracol

Millonarios no podrá ‘tocar’ el contrato y tendrá que respetar el debido proceso médico y la recuperación por disposición de la FIFA. Entre todo el procedimiento, el argentino puede durar entre seis y ocho meses de baja, todo dependerá del examen y el tiempo que el Embajador daría como acompañamiento. Por otra parte, si el resultado de la resonancia no muestra anomalías en la salud del jugador, podría irse a préstamo.

Millonarios

