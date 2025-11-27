Se adelantó la Navidad en Millonarios: directiva “ha rescindido” a jugador que no quería la hinchada

No para Millonarios de hacer la barrida en su nómina de jugadores para 2026. En las últimas horas de este jueves, 27 de noviembre, oficializaron el despido de un jugador más.

Se hace referencia al extranjero Bruno Sávio, quien no tuvo el mejor de los rendimientos en su paso por el cuadro de Bogotá.

Bruno Sávio jugó apenas un semestre en Millonarios. | Foto: Prensa Millonarios.

Este, por su nacionalidad brasileña, se pensaba que le iba a dar un salto de calidad al plantel; sin embargo, en seis meses demostró que no estuvo a la altura de los embajadores.

Sus pocos minutos fueron suficientes para que la afición pidiera su salida de cara al 2026. Escuchando dichas peticiones, la directiva lo puso como prioridad para buscar una salida amistosa entre las partes.

“Millonarios FC informa que ha rescindido, de mutuo acuerdo, el contrato con el jugador Bruno Sávio. Le deseamos muchos éxitos en sus planes deportivos futuros”, informaron a través de sus redes sociales.

▶️ Millonarios FC Informa que ha rescindido, de mutuo acuerdo, el contrato con el jugador Bruno Sávio. Le deseamos muchos éxitos en sus planes deportivos futuros. pic.twitter.com/QiDXpl1mCu — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 27, 2025

Esto deja abierto el cupo de un extranjero en Millonarios. Ahora será cuestión de que estos encuentren el nombre ideal y así puedan reforzarse en la misma posición, o en otra en caso de ser necesario.

Sávio sale del elenco bogotano con solo cinco partidos jugados. En ninguno jugó en su totalidad; en el que más jugó alcanzó los 45 minutos y fue ante Unión Magdalena.

Ninguna de sus actuaciones estuvo por encima de los 7.0 puntos. Siempre se vio poco participativo y daba las señales claras de no ser un elemento con el que quisiera contar más Hernán Torres.

A sus 31 años, el volante se va de uno de los clubes con mayor prestigio del país, sin rumbo fijo, luego de que no hayan escuchado ofertas por él en Colombia, ni en el exterior.

Limpia, prioridad de Millonarios para 2026

Tras haberse librado de un jugador del exterior, podría seguir la barrida de elementos en el conjunto azul. Otras opciones extranjeras que se manejan para salir son las de Juan Pablo Vargas (30) y Santiago Giordana (30).

Estos dos han tenido unas últimas temporadas con las que no se han ganado la apuesta de los altos mandos para mantenerse. Del costarricense hay que decir que fue uno de los mejores del FPC, pero después de su salida fallida a Santos ya no mostró el mismo nivel.

Giordana es medido por goles, como toco delantero. Este no estaría marcando con la regularidad que se espera y, por ello, también estaría en la puerta de salida.

Guillermo de Amores es un uruguayo del que también se podría pensar que iba para afuera, pero no, este fue ratificado en su lugar. Una vez recuperado en su totalidad de la lesión que lo marginó en 2025-II, sería el portero titular.

Más del mercado de pases

Mateo García parece que será el segundo fichaje confirmado por Millonarios tras Carlos Darwin Quintero.

Juan Pablo Patiño, Mateo García y Dayro Moreno en El Campín contra Santa Fe. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Este volante, que hace parte de Once Caldas, terminaría su vínculo allí para tener una nueva experiencia con el cuadro azul de la capital colombiana.