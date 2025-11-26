En Millonarios se viene hablando mucho durante las últimas semanas de fichajes para reforzar la plantilla de cara al 2026.

Carlos Darwin Quintero se inclinó por Millonarios, luego de tener un acuerdo con Santa Fe. | Foto: Captura video @MillosFCoficial

Tras este nombre, en las toldas azules han sonado más, como el de Mateo García (Once Caldas) y Kevin Velasco, quien milita en el balompié de Brasil (Club Athletico Paranaense).

Con el primero ya parecen haber avances significativos luego de una tercera propuesta de Millonarios. Las directivas bogotanas habrían elevado la propuesta inicial, y sería “cuestión de tiempo” finiquitar la transacción.

Con Darwin Quintero y Puerta ya habría una luz verde de fichajes para los embajadores, sin embargo, faltarían más nombres. Recientemente, se supo de un nombre más que está en el plano local y que interesa a un par de oncenos para el 2026.

🚨 Ronaldo Pájaro en el radar de Millonarios, Once Caldas y un equipo del exterior.



Los detalles en el F5 de hoy:https://t.co/uKdy9hEUNi pic.twitter.com/DvZt4VRUw2 — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 25, 2025

Se hace referencia al volante y capitán de Fortaleza, quien disputa los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2025-II en el grupo B.

De acuerdo a lo mencionado por el periodista, Cristian Pinzón, de Caracol Radio: “Ronaldo Pájaro, volante de Fortaleza, interesa en Millonarios para reforzar su mediocampo (...) aún no hay nada concreto”.

Este no fue el único comunicador que dio cuenta de dicho interés. Alexis Rodríguez, de Win Sports, también lo mencionó, pero le agregó contrincantes que tendría el azul en dicha puja por Pájaro.

“Sondeado por Cali, Millonarios (no pasó de un llamado), Once y un equipo de Portugal”, fue la información entregada en X.

Dicho mediocampista de 23 años, surgido de la cantera de los ‘Amix’, lleva un total de 10 partidos jugados, una anotación en lo corrido de la campaña y es de los hombres de confianza de Sebastián Oliveros.

Su repercusión en el medio campo de los bogotanos es lo que estaría despertando el interés de clubes grandes para tenerlo el próximo año. Restará esperar si la puja la gana alguno de los locales, o termina por salir para tener su primera experiencia internacional.

Compromiso de Millonarios por refuerzos reales

Justo un día antes de saberse de la información sobre Pájaro, Millonarios precisó sobre los objetivos que tiene para la conformación de la nómina de la mano de Hernán Torres, técnico, y el nuevo director deportivo, Ariel Michaloutsos.

El estratega precisó sobre los lugares en los que piensa deben traer jugadores; esto en un trabajo mancomunado con el recién llegado, que pasó por River Plate.

“Con Ariel hemos tenido muchas reuniones. Hemos hablado de reforzar entre 4-5 posiciones. Un lateral izquierdo, un volante de primera línea, dos interiores, dos extremos y un delantero. Se están haciendo las gestiones, no se van a conseguir de la noche a la mañana”, aseguró Torres.