Cada vez parece estar más cerca el anuncio del segundo fichaje para la plantilla de Millonarios de cara al 2026.

El volante, que sigue ligado, de momento, a Once Caldas, espera por el trato que puedan establecer las directivas de los dos clubes del Fútbol Profesional Colombia.

Mateo García celebrando un gol junto a Dayro Moreno. | Foto: AFP

En días pasados, el azul había puesto sobre la mesa una oferta para hacerse con el jugador. La misma no cumplía con los deseos del equipo de Manizales para una venta de un porcentaje de García.

Después de esa negativa, Millonarios siguió con el firme propósito de sumar dicho elemento. Por eso fue que decidió en las últimas horas aumentar los valores para que el Once no tuviera oportunidad de negarse.

De acuerdo al periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez: “Anoche las partes volvieron a tener contacto por iniciativa Azul “mejoró la cifra” por el 80%“.

#CortitasYalPie llega gracias a @StakeColombia



MILLONARIOS

MATEO GARCIA

ONCE CALDAS



Anoche las partes volvieron a tener contacto por iniciativa Azul



Ⓜ️ "mejoró la cifra" por el 80% y el Once mañana la revisará en Junta pero hay buen ambiente

"Es cuestión de tiempo"



Falta… https://t.co/nnhgP6ZBJJ — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) November 25, 2025

Dicho movimiento de los embajadores propició un estudio a la interna de los blancos, del cual dice el periodista: “Once mañana la revisará en Junta, pero hay buen ambiente”.

Es más, la última propuesta habría hecho que todo se encaminara para que en los próximos días el futbolista se convierta en refuerzo de lujo de Millonarios: “Es cuestión de tiempo”. Falta definir años de contrato y sueldo del jugador", completa Rodríguez.

Este elemento es uno que llama poderosamente la atención a la hinchada, pues además de que tiene un gran nivel en lo futbolístico, parte de su formación la hizo vestido de embajador y contaría con sentido de pertenencia por Millonarios.

De vuelta al ruedo

Con una rueda de prensa en la que estuvieron Enrique Camacho, presidente, Hernán Torres, entrenador y el nuevo director deportivo, Ariel Michaloutsos, el elenco bogotano empezó a calentar motores para lo que será su 2026.

El máximo dirigente de la mesa no quiso tocar el tema de fichajes con nombres propios. Sin embargo, lo que sí garantizó fue el trabajo arduo para sumar fichajes de peso.

Hernán Torres está en contacto con el presidente Enrique Camacho | Foto: @MillosFCOficial

“No voy a hablar de nombres. Hemos tenido contacto con algunos. Como se filtra tanta información, nosotros en Millonarios solo confirmamos cuando está la cosa definida. Estamos trabajando muy intensamente”, aseveró Camacho.

Por su parte, el entrenador ratificado a pesar de rumores como el de Rafael Dudamel siguió por esa misma línea: “Nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es mejorar el equipo tanto en su nómina como futbolísticamente”.

Hernán Torres también contó parte de lo que se ha hablado en las reuniones con los encargados de aprobarle los refuerzos. Han sido múltiples los puestos en los que ha pedido jugadores.