Millonarios alista el segundo fichaje para 2026 tras Darwin Quintero: Oferta fue presentada

Eliminado de los cuadrangulares semifinales y con un 2025 para el olvido, Millonarios comienza a moverse para no repetir lo que sus hinchas vieron en los últimos meses y necesita volver a la pelea por los títulos lo más pronto posible. Ya con el técnico Hernán Torres al mando, el equipo azul comienza de cero y va uniendo nuevos refuerzos para el proyecto deportivo.

No es un secreto la gran molestia de los hinchas por el mal manejo de los directivos. Gustavo Serpa y Enrique Camacho están en el ojo de las críticas y prácticamente se les está pidiendo en unanimidad una mejor política de contrataciones y más ambición para fortalecer el proyecto a largo plazo.

En las últimas horas se reactivó un viejo deseo de Millonarios con la firme intención de fortalecer sus laterales. En el mercado anterior, Mateo García, actualmente en Once Caldas, sonó como una gran posibilidad, pero no hubo acuerdo entre clubes por el futbolista. Para el 2026, la situación cambia de tono y el ‘Embajador’ ya presentó una oferta al blanco de Manizales.

Juan Pablo Patiño, Mateo García y Dayro Moreno en El Campín contra Santa Fe. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Fuentes cercanas a Millonarios confirman que Mateo García sigue en el radar y que presentaron una oferta por parte sus derechos deportivos. Un movimiento clave intentando tener a la hinchada tranquila y dar golpes de autoridad ante sus rivales con los anuncios de fichajes. Por ahora, desde Manizales han respondido con una contraoferta, seguramente para aumentar los números.

Mateo García se uniría a Carlos Darwin Quintero en Millonarios

Más exactamente, Millonarios presentó oferta por el 50% de los derechos deportivos de Mateo García, que tiene un valor de 900 mil en Transfermarkt. Si el equipo azul acepta la contraoferta del Once Caldas, los hinchas podrán ver cómo se consuma el segundo fichaje tras Carlos Darwin Quintero.

El ‘Científico del Gol’ fue oficializado apenas Millonarios y Deportivo Pereira quedaron eliminados en la Liga Betplay. Por problemas financieros, que afectó el pago a los jugadores, Carlos Darwin Quintero dejó la disciplina del equipo ‘Matecaña’ y dio vuelta hacia Bogotá para firmar con el equipo azul.

“Darwin nació el 19 de septiembre de 1987 en Tumaco, Nariño y desde su debut como profesional en Deportes Tolima (2005) ha construido una carrera significativa, destacando en las principales ligas del continente junto a un historial marcado por su talento en momentos decisivos en los clubes que militó (Krylia Sovetov, Santos Laguna, Club América, Minnesota United, Houston Dynamo, América de Cali y Deportivo Pereira)”, resume Millonarios sobre la carrera deportiva del jugador.