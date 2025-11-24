Tabla de reclasificación luego de dos fechas en cuadrangulares: Millonarios respira

Paralelo a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-ll, hay otro ítem que los hinchas no descuidan: la tabla de reclasificación. De hecho, resulta trascendental para el futuro de un histórico del FPC que quedó fuera de las finales: Millonarios.

Los embajadores acabarán el 2025 sin títulos, y ahora colocan sus esperanzas en que la tabla de reclasificación les dé torneo internacional. Tras dos fechas jugadas en los cuadrangulares finales, parece bastante posible, aunque aún no oficial.

En caso de entrar a Sudamericana 2026, se espera una renovación en el plantel de Millonarios. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Tabla de reclasificación: Millonarios tiene chances claras de ir a Copa Sudamericana

La explicación para que Millonarios respire por cómo va la tabla de reclasificación, tras dos fechas de cuadrangulares, es así: asoma séptimo, con 73 puntos, y uno o dos de los seis que están encima de él podrían liberar cupos por ser campeones.

Reclasificación al final de la segunda fecha de los cuadrangulares. pic.twitter.com/fYZWDItCDU — José Orlando Ascencio (@josasc) November 24, 2025

Así está el panorama parcial para torneos internacionales en 2026, de cara a la fecha 3 de cuadrangulares:

Medellín - 88 puntos (Copa Libertadores parcial por ser líder de reclasificación) Tolima - 86 puntos (Copa Libertadores parcial por ser segundo de reclasificación) Nacional - 84 puntos (Copa Sudamericana parcial por ser el primero en reclasificación sin cupo a Libertadores) Santa Fe - 83 puntos (Copa Libertadores asegurada por ser campeón en primer semestre) América de Cali - 78 puntos (Copa Sudamericana parcial por ser el segundo en reclasificación sin cupo a Libertadores) Junior - 77 puntos (Copa Sudamericana parcial por ser el tercero en reclasificación sin cupo a Libertadores) Millonarios - 73 puntos (eliminado parcial de torneo en 2026) Bucaramanga - 70 puntos (eliminado parcial de torneo en 2026)

Millonarios sonríe parcialmente, pues si alguno de los equipos que está encima de él en reclasificación (Medellín, Tolima, Nacional, Santa Fe, América o Junior) sale campeón, liberará un cupo en la tabla.

Bonus para los albiazules: Medellín y Nacional, también arriba en reclasificación, disputan la final de la Copa BetPlay 2025 que da cupo a la Sudamericana 2026.

Fortaleza sería el equipo que atormentaría a Millonarios. Donde los Amix sean campeones, ahí podrían dejar a los albiazules sin competencia internacional.

Parcialmente, Fortaleza ha jugado dos partidos en el cuadrangular B y los dos los ha perdido. Resulta un baldado de agua fría para los capitalinos, aunque aún tienen cuatro jornadas para recuperarse en una zona que se apretó y promete más emociones.

Fortaleza sería el equipo que podría cambiar los planes de Millonarios para la Sudamericana 2026, si es campeón, pero no arrancó bien los cuadrangulares. | Foto: Colprensa - Lina Gasca