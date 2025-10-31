Deportes
Tabla de reclasificación, la gran esperanza de Millonarios: así está el panorama
El destino del albiazul en torneos Conmebol 2026 dependerá de cómo se siga desarrollando la Liga y la Copa BetPlay.
A Millonarios le restan dos partidos en el todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-ll. Por la fecha 19 visitará a Envigado, y por la jornada 20 también ejercerá fuera de casa, pero contra Boyacá Chicó.
Millonarios tiene aún posibilidades matemáticas de entrar a cuadrangulares, pero se diluyen tomando en cuenta que depende de otros. Así las cosas, está parcialmente eliminado y le queda solo una cosa segura por pelear: la reclasificación.
Tabla de reclasificación: panorama de Millonarios
Le mostramos cómo está la tabla de reclasificación previo a la fecha 19. Solo hay dos equipos que tienen un partido pendiente: América de Cali y Boyacá Chicó. Dimayor ya lo reprogramó.
Respecto a Millonarios, sus aspiraciones están puestas en la Copa Sudamericana. Sin embargo, el panorama aún no es del todo claro.
Reclasificación tras los partidos del jueves. pic.twitter.com/yR6YFd9vBv— José Orlando Ascencio (@josasc) October 31, 2025
Los cupos para torneo internacional 2026, en cuanto a equipos colombianos, se dividen de la siguiente forma:
Copa Libertadores
- Campeón Liga BetPlay 2025-l: Santa Fe
- Campeón Liga BetPlay 2025-ll: pendiente
- Mejor en reclasificación que no sea campeón: pendiente
- Segundo mejor en reclasificación que no sea campeón: pendiente
En este caso, solo Santa Fe tiene cupo asegurado a la Libertadores 2026. Parcialmente, por reclasificación, los dos clubes que irían al torneo más importante de Sudamérica serían Medellín y Nacional.
Copa Sudamericana
- Campeón Copa BetPlay 2025: pendiente
- Mejor en reclasificación que no sea campeón y que no tenga cupo a Libertadores: pendiente
- Segundo mejor en reclasificación que no sea campeón y que no tenga cupo a Libertadores: pendiente
- Tercero Mejor en reclasificación que no sea campeón y que no tenga cupo a Libertadores: pendiente
Todos los cupos para la otra mitad de la gloria están pendientes. Los semifinalistas de la Copa BetPlay son Medellín, Envigado, Nacional y América de Cali.
Si se toma en cuenta cómo va la tabla de reclasificación parcial, los tres equipos que irían a Sudamericana, serían Deportes Tolima, América de Cali y Junior de Barranquilla.
Las alarmas están prendidas en Millonarios, pero hay varios ítems que lo pueden salvar. Si gana sus próximos dos partidos llegará a 75 puntos en la reclasificación, e ir a Copa Sudamericana dependerá de:
- Quién quede campeón de la Liga BetPlay 2025-ll
- Quién quede campeón de la Copa BetPlay 2025
Todos los equipos que están por encima de Millonarios en la reclasificación ya tienen cupo en cuadrangulares, menos América y Junior (este último está prácticamente adentro). Si alguno de esos gana la liga, dejará cupo libre en reclasificación para torneo internacional, y ahí es donde Millonarios se vería beneficiado.
De hecho, el perseguidor de Millonarios en la reclasificación (Bucaramanga) ya está también en cuadrangulares.
Ahora bien, el campeón de Copa BetPlay (Medellín, Envigado, América o Nacional) también irá a Sudamericana, menos Envigado. El naranja descendió a Torneo BetPlay 2026 y, aunque quedase campeón de copa, no podría ir a la competencia internacional porque estar en segunda división se lo impide.
Así las cosas, se vienen días claves para Millonarios. Sin embargo, más allá de su mal presente, existirían varias maneras de que vaya a ser embajador de Colombia en competencia Conmebol.