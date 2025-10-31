Suscribirse

Deportes

Tabla de reclasificación, la gran esperanza de Millonarios: así está el panorama

El destino del albiazul en torneos Conmebol 2026 dependerá de cómo se siga desarrollando la Liga y la Copa BetPlay.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
1 de noviembre de 2025, 3:27 a. m.
Millonarios quiere tener una luz de esperanza: clasificar a torneo Conmebol en 2026.
Millonarios quiere tener una luz de esperanza: clasificar a torneo Conmebol en 2026. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

A Millonarios le restan dos partidos en el todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-ll. Por la fecha 19 visitará a Envigado, y por la jornada 20 también ejercerá fuera de casa, pero contra Boyacá Chicó.

Millonarios tiene aún posibilidades matemáticas de entrar a cuadrangulares, pero se diluyen tomando en cuenta que depende de otros. Así las cosas, está parcialmente eliminado y le queda solo una cosa segura por pelear: la reclasificación.

Tabla de reclasificación: panorama de Millonarios

Le mostramos cómo está la tabla de reclasificación previo a la fecha 19. Solo hay dos equipos que tienen un partido pendiente: América de Cali y Boyacá Chicó. Dimayor ya lo reprogramó.

Respecto a Millonarios, sus aspiraciones están puestas en la Copa Sudamericana. Sin embargo, el panorama aún no es del todo claro.

Los cupos para torneo internacional 2026, en cuanto a equipos colombianos, se dividen de la siguiente forma:

Copa Libertadores

  • Campeón Liga BetPlay 2025-l: Santa Fe
  • Campeón Liga BetPlay 2025-ll: pendiente
  • Mejor en reclasificación que no sea campeón: pendiente
  • Segundo mejor en reclasificación que no sea campeón: pendiente

En este caso, solo Santa Fe tiene cupo asegurado a la Libertadores 2026. Parcialmente, por reclasificación, los dos clubes que irían al torneo más importante de Sudamérica serían Medellín y Nacional.

Santa Fe, por ser campeón en primer semestre, es el único equipo hasta ahora confirmado en Copa Libertadores 2026.
Santa Fe, por ser campeón en primer semestre, es el único equipo hasta ahora confirmado en Copa Libertadores 2026. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Copa Sudamericana

  • Campeón Copa BetPlay 2025: pendiente
  • Mejor en reclasificación que no sea campeón y que no tenga cupo a Libertadores: pendiente
  • Segundo mejor en reclasificación que no sea campeón y que no tenga cupo a Libertadores: pendiente
  • Tercero Mejor en reclasificación que no sea campeón y que no tenga cupo a Libertadores: pendiente

Todos los cupos para la otra mitad de la gloria están pendientes. Los semifinalistas de la Copa BetPlay son Medellín, Envigado, Nacional y América de Cali.

Si se toma en cuenta cómo va la tabla de reclasificación parcial, los tres equipos que irían a Sudamericana, serían Deportes Tolima, América de Cali y Junior de Barranquilla.

Las alarmas están prendidas en Millonarios, pero hay varios ítems que lo pueden salvar. Si gana sus próximos dos partidos llegará a 75 puntos en la reclasificación, e ir a Copa Sudamericana dependerá de:

  • Quién quede campeón de la Liga BetPlay 2025-ll
  • Quién quede campeón de la Copa BetPlay 2025

Todos los equipos que están por encima de Millonarios en la reclasificación ya tienen cupo en cuadrangulares, menos América y Junior (este último está prácticamente adentro). Si alguno de esos gana la liga, dejará cupo libre en reclasificación para torneo internacional, y ahí es donde Millonarios se vería beneficiado.

De hecho, el perseguidor de Millonarios en la reclasificación (Bucaramanga) ya está también en cuadrangulares.

A Millonarios le quedan seis puntos claves para confirmar su pelea en reclasificación.
A Millonarios le quedan seis puntos claves para confirmar su pelea en reclasificación. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Ahora bien, el campeón de Copa BetPlay (Medellín, Envigado, América o Nacional) también irá a Sudamericana, menos Envigado. El naranja descendió a Torneo BetPlay 2026 y, aunque quedase campeón de copa, no podría ir a la competencia internacional porque estar en segunda división se lo impide.

Contexto: Frenan definición de los ocho en Liga BetPlay: filtran cambios y Dimayor lo hizo oficial

Así las cosas, se vienen días claves para Millonarios. Sin embargo, más allá de su mal presente, existirían varias maneras de que vaya a ser embajador de Colombia en competencia Conmebol.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presentador de televisión fue víctima de robo; pidió ayuda para recuperar sus pertenencias: “Me gustaría que pudieran aparecer”

2. Japoneses salvan a Dodgers: fecha y hora del decisivo séptimo juego de la Serie Mundial

3. Tabla de reclasificación, la gran esperanza de Millonarios: así está el panorama

4. Soltó a su perro de peligrosa raza para atacar a un policía en Bogotá en medio de una riña: una de las mascotas murió en el hecho

5. Maduro responde a Estados Unidos y lo acusa de “fabricar una narrativa” para justificar una guerra contra Venezuela

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MillonariosTabla de posicionesLiga Betplay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.