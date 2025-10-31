Tabla de reclasificación, la gran esperanza de Millonarios: así está el panorama

A Millonarios le restan dos partidos en el todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-ll. Por la fecha 19 visitará a Envigado, y por la jornada 20 también ejercerá fuera de casa, pero contra Boyacá Chicó.

Millonarios tiene aún posibilidades matemáticas de entrar a cuadrangulares, pero se diluyen tomando en cuenta que depende de otros. Así las cosas, está parcialmente eliminado y le queda solo una cosa segura por pelear: la reclasificación.

Tabla de reclasificación: panorama de Millonarios

Le mostramos cómo está la tabla de reclasificación previo a la fecha 19. Solo hay dos equipos que tienen un partido pendiente: América de Cali y Boyacá Chicó. Dimayor ya lo reprogramó.

Respecto a Millonarios, sus aspiraciones están puestas en la Copa Sudamericana. Sin embargo, el panorama aún no es del todo claro.

Reclasificación tras los partidos del jueves. pic.twitter.com/yR6YFd9vBv — José Orlando Ascencio (@josasc) October 31, 2025

Los cupos para torneo internacional 2026, en cuanto a equipos colombianos, se dividen de la siguiente forma:

Copa Libertadores

Campeón Liga BetPlay 2025-l: Santa Fe

Campeón Liga BetPlay 2025-ll: pendiente

Mejor en reclasificación que no sea campeón: pendiente

Segundo mejor en reclasificación que no sea campeón: pendiente

En este caso, solo Santa Fe tiene cupo asegurado a la Libertadores 2026. Parcialmente, por reclasificación, los dos clubes que irían al torneo más importante de Sudamérica serían Medellín y Nacional.

Santa Fe, por ser campeón en primer semestre, es el único equipo hasta ahora confirmado en Copa Libertadores 2026. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Copa Sudamericana

Campeón Copa BetPlay 2025: pendiente

Mejor en reclasificación que no sea campeón y que no tenga cupo a Libertadores: pendiente

Segundo mejor en reclasificación que no sea campeón y que no tenga cupo a Libertadores: pendiente

Tercero Mejor en reclasificación que no sea campeón y que no tenga cupo a Libertadores: pendiente

Todos los cupos para la otra mitad de la gloria están pendientes. Los semifinalistas de la Copa BetPlay son Medellín, Envigado, Nacional y América de Cali.

Si se toma en cuenta cómo va la tabla de reclasificación parcial, los tres equipos que irían a Sudamericana, serían Deportes Tolima, América de Cali y Junior de Barranquilla.

Las alarmas están prendidas en Millonarios, pero hay varios ítems que lo pueden salvar. Si gana sus próximos dos partidos llegará a 75 puntos en la reclasificación, e ir a Copa Sudamericana dependerá de:

Quién quede campeón de la Liga BetPlay 2025-ll

Quién quede campeón de la Copa BetPlay 2025

Todos los equipos que están por encima de Millonarios en la reclasificación ya tienen cupo en cuadrangulares, menos América y Junior (este último está prácticamente adentro). Si alguno de esos gana la liga, dejará cupo libre en reclasificación para torneo internacional, y ahí es donde Millonarios se vería beneficiado.

De hecho, el perseguidor de Millonarios en la reclasificación (Bucaramanga) ya está también en cuadrangulares.

A Millonarios le quedan seis puntos claves para confirmar su pelea en reclasificación. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Ahora bien, el campeón de Copa BetPlay (Medellín, Envigado, América o Nacional) también irá a Sudamericana, menos Envigado. El naranja descendió a Torneo BetPlay 2026 y, aunque quedase campeón de copa, no podría ir a la competencia internacional porque estar en segunda división se lo impide.