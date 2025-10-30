Suscribirse

Frenan definición de los ocho en Liga BetPlay: filtran cambios y Dimayor lo hizo oficial

Ante las complicaciones para el juego Boyacá Chicó vs. América, se tomarían decisiones importantes para la fecha 19.

Redacción Deportes
30 de octubre de 2025, 6:12 p. m.
Juego de Liga BetPlay durante 2025.
Juego de Liga BetPlay durante 2025. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Un solo partido echó al piso todo lo que ya estaba planeado para la definición de los ocho clasificados en Liga BetPlay 2025-II.

Ante las dificultades que se conocieron para que se jugase el Boyacá Chicó vs. América durante este jueves, en Bogotá, a la Dimayor le tocó trastocar todo su calendario.

Contexto: Chicó vs. América genera caos a la definición de los ocho en Liga BetPlay: Dimayor puso la cara

El periodista Juan Felipe Cadavid lo adelantó: “Este fin de semana NO SE JUGARÁ LA FECHA 19 DEL FPC”.

Esto pone freno a la definición de los ocho clasificados, y la posterga para días después, cuando los participantes puedan quedar con la misma cantidad de partidos, antes de la decisiva jornada 20.

Adicionalmente, se habría decidido que se lleven a cabo los juegos de Copa BetPlay, válidos por las semifinales de dicho certamen.

Trofeo que se le entrega al campeón de la Copa Colombia.
Este fin de semana se jugarán los partidos de ida de las semifinales en Copa BetPlay. | Foto: Camila Díaz - Colprensa

“Se van a jugar los partidos de ida de la Copa Envigado vs. DIM y Nacional vs. América”, apuntó Cadavid.

Del partido que generó todo el desorden también dieron una fecha para desarrollarse: “Chicó vs. América se jugará el jueves 6 de noviembre en Tunja”.

Oficialización de Dimayor

Apenas unos cuantos minutos después de lo dicho por el citado periodista, la entidad del fútbol nacional emitió su comunicación oficial con par de detalles más.

Al inicio de la misiva se lamentó por no haber podido llevar a cabo los partidos como se tenía previsto.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – Dimayor, se permite informar a la opinión pública que, como consecuencia de la decisión adoptada por parte de la Comisión Local de Bogotá sobre el partido Boyacá Chicó y América de Cali, y pese a los esfuerzos realizados para conseguir un estadio alterno en todo el país, lo cual no fue posible, la Dimayor ha decidido lo siguiente”, arrancaron.

Luego de esto fue que puntualizaron sobre los cambios que se habían decidido tomar para garantizar el feliz término de la fase regular del Torneo Finalización.

Boyacá Chicó vs. América estaba previsto que se enfrentaran en Bogotá
Boyacá Chicó vs. América estaba previsto que se enfrentaran en Bogotá | Foto: Colprensa
  • Aplazar en su totalidad la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025.
  • Disputar las dos Semifinales Ida de la Copa BetPlay Dimayor 2025 el fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre.
  • Programar el partido aplazado entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025, el día 6 de noviembre.
  • Disputar la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025 el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre.
  • Disputar la fecha 20 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025 entre los días 12 y 13 de noviembre.

Con esta información queda confirmado para los clasificados y aspirantes al Grupo de los Ocho cómo jugarán las fechas definitivas de Liga BetPlay.

A falta de dos partidos jugados, ya tres equipos garantizaron su estadía en las finales: Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín y Fortaleza.

De ahí para abajo nada está totalmente definido. Los juegos que restan ayudarán a saber a quiénes les alcanza, y los que ya deberán pensar en 2026.

Millonarios fue el último histórico en dejar en el camino sus esperanzas de clasificar. Empatar el pasado miércoles ante Once Caldas lo condenó a ver las finales por televisión.

