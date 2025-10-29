Millonarios y Once Caldas complicaron todo en Liga BetPlay: durísimo panorama de ambos en la tabla

Millonarios y Once Caldas jugaron este miércoles, 29 de octubre, por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-ll. El escenario fue el estadio Nemesio Camacho El Campín, en una fría noche capitalina.

El clima estuvo también acompañado de un pálido empate 0-0. Nunca dejó de ser llamativo las pocas intenciones de ambos de cara al arco rival, pues los dos estaban obligados a ganar si querían seguir con vida de cara a cuadrangulares.

Ese punto no les sirve, y complicaron sus aspiraciones por pelear en las finales. Así las cosas, Once Caldas ocupa el puesto 12 con 23 unidades, y Millonarios la casilla 13 con 22. El octavo es Alianza FC (26 puntos).

James Aguirre, portero titular de Once Caldas contra Millonarios en Bogotá. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Aunque matemáticamente ni Millonarios ni Once Caldas están eliminados, parece muy oscuro el panorama para entrar. Dependiendo los demás resultados, en la fecha 19, se podría hablar de una eliminación definitiva, o de pocas chances de cara a la fecha 20.

No dejan de ser llamativas las caras de los jugadores de Millonarios tras el pitazo final ante Once Caldas. Leonardo Castro lloró, Mackalister Silva se notaba desencajado y otro par de futbolistas embajadores no ocultaban su frustración: el fracaso está a la vuelta de la esquina.

Más temprano, este mismo miércoles; Fortaleza, Medellín y Santa Fe ganaron. Los amix y el poderoso se montaron al liderato, mientras el cardenal revivió y está a tan solo un punto de poder entrar a los ocho.

Próximos partidos de Millonarios y Once Caldas

Fecha 19

1 de noviembre de 2025: Once Caldas vs. Pasto (Manizales)

3 de noviembre de 2025: Envigado vs. Millonarios (Envigado)

Fecha 20 (programación por confirmar en Dimayor)

Boyacá Chicó vs. Millonarios

Deportivo Cali vs. Once Caldas

A los dos les quedan seis puntos, y no pueden perder ninguno de esos dos partidos. Si lo hacen, su eliminación será automáticamente oficial.

La esperanza se diluye mirando a sus rivales en la parte alta de la tabla. De ellos también depende el destino de embajadores y blancos en el segundo semestre de este 2025.

Once Caldas y Millonarios vienen de clasificar a cuadrangulares en primer semestre. Integraron el grupo B, junto a Nacional y Santa Fe, pero los cardenales fueron los que clasificaron a la final y, a la postre, resultaron siendo campeones.

Edwin Stiven Mosquera, jugador de Millonarios, disputa un balón en el partido ante Once Caldas. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona