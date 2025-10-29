Escándalo en Millonarios: figura habría preferido “la noche y la fiesta”; lo borraron

Iván Arboleda, portero de Millonarios, se le acusa por estar, supuestamente, relacionado con graves actos de indisciplina a la interna del equipo que dirige Hernán Torres.

De acuerdo a información suministrada por Juan Felipe Cadavid, de La FM Más Fútbol, el golero tenía la chance de ser el titular en el clásico reciente ante Independiente Santa Fe.

Aunque fuese ese el deseo del cuerpo técnico, el del arquero habría sido otro que terminó por detonar un escándalo.

Iván Arboleda, portero de Millonarios durante 2025 | Foto: Tomada de X @MillosFCoficial

Según lo comentado por el citado periodista: “tenía la gran oportunidad de ser el arquero titular, y él prefirió otra cosa, la noche, la fiesta, no cuidarse’“, aseveró.

A raíz de eso, las consecuencias que estaría viviendo el golero se estarían haciendo evidentes en el día a día.

“Hablé con una muy buena fuente y me dijo: ‘el señor está, en los entrenamientos de Millonarios, dándole vueltas a la cancha”, completó Cadavid.

Compañeros de la misma mesa de trabajo que conducía Cadavid reafirmaron dicha situación con más información propia.

Guillermo Arango reveló que la idea era que estuviera como “titular en el partido ante Atlético Bucaramanga”.

Sebastián Heredia fue otro de los que destapó algo más de la situación que se estaría presentando a la interna de Millonarios.

Al tercer portero, Guillermo De Amores -lesionado-, le habrían acelerado su proceso para que estuviese más pronto de lo previsto ante lo sucedido con Iván Arboleda.

“A De Amores lo apuraron. Le dijeron ‘lo de Arboleda no va a ser’“, contó el último periodista en mención.

“No hay nada peor que una mal suplente que es arquero”, y luego terminó lanzando una opinión personal.

Mal ambiente para clasificar

Este tenso momento que se estaría viviendo en el seno de Millonarios podría jugarle en contra para lograr el objetivo de entrar a los ocho.

Durante el fin de semana pasado, hasta los minutos finales del clásico, la desazón por verse eliminados estaba presente. Sin embargo, al término del juego un gol le dio vida al azul.

Dicha anotación con la que se quedaron con el clásico capitalino, les permitió revivir las esperanzas de clasificación con 21 puntos sumados.

A falta de tres partidos por jugar, los de Hernán Torres no tiene margen de error para llegar al selecto grupo que irá por el título del Finalización.

Este mismo martes empieza esa carrera de los embajadores por hacerse con un lugar en la siguiente fase del torneo.

Millonarios se quedó con el clásico ante Independiente Santa Fe. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Ante Once Caldas, como locales en El Campín, el elenco bogotano deberá sumar, sí o sí, tres puntos para estar cada vez más cerca.

A los pocos días ante Envigado (3 de noviembre), de visita, también deberá sumar victoria y, finalmente, el 9 de noviembre cerrará fuera de casa contra Boyacá Chicó.

Las matemáticas son precisas para el azul; de ganar todos los juegos llegaría con 30 puntos al cierre de la fase regular. Si bien es un número con el que puede clasificarse, también puede que dependa de otros resultados.