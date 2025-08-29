Millonarios se echa para atrás: recontrató a jugador que habían despedido hace un mes

Millonarios le cumplió la petición a Hernán Torres y consiguió su primer fichaje en la ventana de jugadores libres.

Una de las necesidades identificadas por el cuerpo técnico fue la posición del arquero, pese a tener a Guillermo de Amores y Diego Novoa como alternativas.

El conjunto embajador sigue extrañando a Álvaro Montero y por esa razón recontrató al guardameta que solía reemplazarlo cuando no estaba disponible por convocatorias o sanciones.

Iván Mauricio Arboleda vuelve a Millonarios después de un mes de haberse ido, movimiento que pocas veces ocurre en el fútbol profesional.

Y es que Arboleda estaba sin equipo, entrenando por su cuenta, cuando recibió la llamada de Torres para unirse al proyecto como titular.

Iván Arboleda, arquero de Millonarios. | Foto: Prensa Millonarios.

Acuerdo entre Arboleda y Millonarios

Lo que era un secreto a voces, terminó siendo confirmado en las últimas horas. “Principio de acuerdo entre Millonarios e Iván Mauricio Arboleda. El arquero regresará al equipo ‘embajador’ tras la solicitud expresa del DT Hernán Torres”, indicó el periodista Felipe Sierra.

“Ya avanzan en la documentación para presentar exámenes médicos y firmar hoy antes del cierre”, completó.

Arboleda tuvo destacadas presentaciones con Millonarios, pero siempre estuvo a la sombra de Montero. Ahora que el guajiro se fue a Vélez Sarsfield, es su oportunidad perfecta para quedarse con el puesto y devolverle la confianza al cuerpo técnico.

En los últimos días, el arquero tumaqueño estuvo subiendo video en entrenamiento personalizado para no perder el ritmo de competencia.

Lo cierto es que necesitará de un par de semanas para ponerse al corriente del grupo y ofrecer las cualidades por las que Hernán Torres le pidió que volviera.

De esta manera, Millonarios queda con tres arqueros de experiencia para cubrir la baja de Montero: Guillermo de Amores, Diego Novoa y el reincorporado Iván Mauricio Arboleda.

🚨 Exclusiva: Principio de acuerdo entre #Millonarios e Iván Mauricio Arboelda (29). El arquero regresará al equipo ‘embajador’ tras la solicitud expresa del DT Hernán Torres 🔵⚪️



👀 Ya avanzan en la documentación para presentar exámenes médicos y firmar hoy antes del cierre pic.twitter.com/jkodJQiIes — Pipe Sierra (@PSierraR) August 29, 2025

¿Habrá más fichajes?

Fuera de la preocupación por el arco, la hinchada esperaba que hubiera algún movimiento más en el mercado de jugadores libres.

No obstante, solo restan horas para el cierre y ahora mismo no hay un nombre que esté sonando con fuerza para sumarse al proyecto albiazul.

Lo cierto es que Hernán Torres dijo a principios de esta semana que estaban evaluando hojas de vida y que podría haber uno o más refuerzos en carpeta.

Cabe recordar que Millonarios perdió a varias de sus figuras en distintas zonas del campo, entre ellos Falcao García, Daniel Cataño, Daniel Ruiz y el gravemente lesionado Andrés Llinás.

“Se está buscando la oportunidad de poder aprovechar la situación, estamos conversando con los directivos para conseguir un nuevo jugador, lo estamos evaluando y esperamos acertar en las posiciones que podamos necesitar”, indicó el técnico tolimense.

Millonarios marcha en la penúltima casilla de la Liga Betplay con cuatro puntos sumados de 21 posibles. Su única victoria fue el sábado pasado ante Junior de Barranquilla en el Estadio El Campín (3-0), resultado que sorprendió hasta a los propios hinchas del equipo capitalino.