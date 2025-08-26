Daniel Cataño conmueve a hinchas de Millonarios: dio versión de su salida y movió fibras

Daniel Cataño quedó grabado en el recuerdo de los hinchas de Millonarios: campeón, figura y aportó con buenas actuaciones, entre goles y asistencias, mientras se vistió de albiazul.

Para el segundo semestre de 2025, Cataño dejó atrás a Millonarios y fue traspasado al Bolívar de Bolivia, donde en poco tiempo brilla y ya da de qué hablar entre la prensa y los aficionados.

Pero la salida de Cataño del embajador tuvo numerosas versiones. Las lesiones lo marginaron al final de ser titular, aunque eso no borra lo que hizo años atrás, donde llegó a ser una de las figuras del FPC.

Este martes, 26 de agosto, Daniel Cataño habló con Win Sports y reveló su sentir tras salir de Millonarios. No se guardó nada e, incluso, contó que le hubiese gustado terminar la historia mucho mejor.

“A veces en medio de la victoria, en medio de las cosas, a uno se le olvida. Pero siempre es bueno salir de los equipos como salí de Millonarios, hubiera querido que la historia hubiera sido diferente, terminar muchísimo mejor, pero yo creo que de todo se aprende”, dijo Daniel.

Respecto al mismo tema, sumó: “Para uno es bonito, pero también le recuerda que esto es fútbol y el fútbol lastimosamente es así. Nosotros vivimos de esta profesión que muchas veces te da cosas buenas, otras veces te tocan las malas, pero creo que uno aprende, saca provecho, disfruta y aprende a valorar muchas cosas”.

Hasta tuvo tiempo de recordar su viral salida de Deportes Tolima: “En Tolima yo aprendí a levantarme porque si no me hubiera pasado eso, no hubiera tenido la resiliencia y la capacidad para afrontar una situación como esas, lo cual me queda como historia para contarle a mis hijos, para darles una enseñanza, o como me ha tocado muchas veces, cuando nos reuníamos con los muchachos del Millonarios”.

Actualmente, Daniel Cataño tiene un valor en el mercado de 450 mil euros. Sin embargo, en enero de 2022, cuando prestaba sus servicios al Deportes Tolima, alcanzó los 900 mil euros y este es su precio más alto. Esto según datos del portal web Transfermarkt.

Daniel Cataño cuando aún vestía los colores de Millonarios. | Foto: Getty Images

Se trata de la primera experiencia internacional para Daniel Cataño. En Colombia vistió los colores de Leones, Bucaramanga, Pasto, Medellín, Tolima y Millonarios.