Daniel Cataño se sinceró sobre el paso de Falcao en Millonarios y criticó a sus compañeros: “No tuvimos el coraje”

“Mi paso por Millonarios fue exitoso, creo que en tres años logramos tres títulos. Llegué en un momento en el que el club no conseguía títulos desde hacía varios años y era un momento duro de mi carrera. No sé cuantos jugadores de fútbol serían capaces de levantarse y volver a brillar después de todo lo que me pasó a mí en Tolima. Me supe levantar”, apuntó.