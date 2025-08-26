David González lleva una semana sin trabajo y ya suena para llegar a otro equipo de la Liga Betplay. El técnico antioqueño fue destituido de Millonarios por malos resultados, pero terminaría cayendo parado en su corta carrera como entrenador.

Y es que Pablo de Muner fue despedido como técnico de Águilas Doradas. El argentino no cumplió con las expectativas de la dirigencia, al punto que decidieron cortar de raíz su proyecto al frente de el elenco dorado.

En ese orden de ideas, los de Rionegro estarían pensando en incorporar a David González como reemplazo.

“Le pregunté a alguien de Águilas Doradas si van a llevar a David González y me dijeron que si el acepta sí”, indicó la periodista Pilar Velásquez en Clásico Paisa. “Es uno de los candidatos”, agregó.

David González le interesa a Rionegro Águilas. Es uno de los candidatos.



El siguiente rival de Águilas, este viernes, es Millonarios.



Info de Clásico Paisa, junto a @pilarvelasquezv @oscartobonc pic.twitter.com/kN72O3qGx7 — Paolo Arenas (@PaoloArenas) August 26, 2025

Dirigiendo desde el palco

Este sería el cuarto equipo del fútbol colombiano que dirige David González desde que se retiró de las canchas y empezó a escribir su história en los banquillos.

Además de Millonarios, también estuvo al mando de Independiente Medellín y Deportes Tolima.

Con los dos últimos alcanzó a jugar una final, mientras que al conjunto embajador le faltó un gol para lograrlo en el semestre anterior.

González es uno de los técnicos de la nueva era del fútbol colombiano, generación a la que también pertenecen nombres como Alejandro Restrepo, Lucas González y Andrés Orozco, entre otros.

El reglamento de la Dimayor le permite firmar contrato con dos o más equipos en un mismo torneo, pero solo puede ser inscrito por uno de ellos.

Eso quiere decir que, en caso de llegar a Águilas Doradas, el estratega antioqueño estaría obligado a dar instrucciones desde el palco durante los partidos oficiales hasta que termine el presente campeonato.

Águilas marcha en la casilla 16 de la Liga Betplay con solo 7 puntos de 24 posibles y tiene una sola victoria en el segundo semestre, la que consiguió contra Boyacá Chicó el pasado 16 de agosto.

La clasificación todavía es matemáticamente posible, lo que aceleró las decisiones drásticas por parte de la presidencia encabezada por Fernando Salazar.

¿Debut contra Millonarios?

Águilas Doradas espera concretar su nuevo entrenador cuanto antes, pues el próximo partido por Liga Betplay está programado para el viernes en condición de local.

Paradójicamente, dicho compromiso será contra Millonarios y sería la revancha perfecta para David González si es que resulta siendo el elegido.

El entrenador de 43 años tiene en sus manos la posibilidad de renovar ilusiones en el fútbol colombiano, pese al duro fracaso que significó su paso por el conjunto embajador.

Águilas tiene jugadores experimentados con los que puede pelear por la clasificación a cuadrangulares, entre ellos están nombres como: Wilson Morelo, Wuilker Faríñez, Delvin Alfonzo y Jean Pineda.