Hernán Torres empezó a barrer: primera decisión oficial como técnico de Millonarios

Hernán Torres calienta motores para debutar oficialmente como técnico de Millonarios. El estratega tolimense dirigirá su primer partido este martes, enfrentando a Real Cartagena por la fase 1B de la Copa BetPlay 2025.

Apenas unas horas después de haberse presentado ante los jugadores, Torres elaboró su primera convocatoria y dejó por fuera a uno de los refuerzos que llegaron este semestre.

Jorge Cabezas Hurtado no entró en la convocatoria para el viaje a Cartagena y desató una ola de preguntas en la afición embajadora.

La otra baja sensible es la de Bruno Sávio, quien se lesionó la semana pasada contra Unión Magdalena y fue diagnosticado con un esguince grado uno del ligamento colateral medial de su rodilla derecha.

¡SIEMPRE TE VOY ALENTAR! 🥁🎺🔥💙⚽



▶️ Estos son nuestros convocados para enfrentar mañana a Real Cartagena en el Estadio Jaime Morón.#HerenciaEmbajadora ✨ pic.twitter.com/4veUEKeg5W — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 25, 2025

¿Qué pasa con Cabezas Hurtado?

Millonarios no ha emitido comunicado sobre la situación de Cabezas Hurtado, que también brilló por su ausencia el sábado en la victoria contra Junior de Barranquilla (3-0).

Cabe recordar que el tumaqueño llegó en condición de préstamo procedente del Watford de Inglaterra y la idea es que se convirtiera en el delantero titular mientras se completa la recuperación de Leonardo Castro.

Sin embargo, la salida de David González parece haberle restado protagonismo en la nómina principal.

Las razones de su ausencia seguramente se despejarán después del partido contra Real Cartagena, cuando Hernán Torres atienda a la prensa en el Estadio Jaime Morón.

Más allá de esta decisión que tomó por sorpresa a los hinchas de Millonarios, el cuerpo técnico se la jugó por darle continuidad al equipo que ganó el fin de semana en Bogotá.

Los azules tienen ventaja en el marcador global (1-3), factor que le da tranquilidad a Torres para probar alternativas y darles descanso a los habituales titulares pensando en el siguiente compromiso por la Liga BetPlay contra Águilas Doradas.

Ⓜ️⚽ El profe Hernán ya dirige su primer entreno 💙🔥



▶️ Mira mas imágenes de la presentación de nuestro D.T. en https://t.co/lndAq5XtoC pic.twitter.com/8ObpN4VVUb — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 25, 2025

De regreso al FPC

Lo cierto es que el regreso de Hernán Torres genera altas expectativas en la afición de Millonarios, que recuerda con cariño el título conseguido en el año 2012.

Paradójicamente, el técnico tolimense tenía todo arreglado con el Real Cartagena hasta que recibió la llamada del presidente Enrique Camacho.

Fue ahí donde cambió de planes y preparó maletas para volver a Bogotá, donde lo recibieron con los brazos abiertos en medio de la crisis deportiva que los tiene en la parte baja de la tabla de posiciones.

“Muy contento y muy complacido de volver a esta institución tan grande que es Millonarios. Doy gracias a Dios, a la vida y al fútbol, porque estamos nuevamente en esta institución. Trabajaremos, no ahorraremos ningún esfuerzo porque las cosas salgan bien y por conseguir lo que todos queremos y esperamos: triunfos y éxitos”, declaró Torres.

La tarea del nuevo DT será bastante complicada: Millonarios tiene apenas cuatro puntos en el campeonato y necesita de una recuperación casi perfecta para meterse en puestos de cuadrangulares.