Interna de Millonarios filtró si le hicieron cajón a David González: goleada a Junior avivó dudas

Con el triunfo de Millonarios por 3-0 sobre Junior, el pasado sábado 24 de agosto, en la octava fecha de la Liga BetPlay 2025-ll, el nombre de David González volvió a ser tendencia.

En la noche del miércoles, 20 de agosto, González dejó de ser el técnico de Millonarios tras la derrota por 2-1 ante Unión Magdalena en El Campín. Hasta ese momento, los embajadores sumaban un empate y cinco derrotas.

David González dirigió a Millonarios en todo el primer semestre de 2025, y siete partidos del segundo. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Los primeros tres puntos de Millonarios en liga fueron ante Junior, partido que tuvo a Carlos Giraldo como técnico encargado del albiazul hasta que el nuevo entrenador, Hernán Torres, tome el mando.

Millonarios, sin David González, por fin ganó. ¿Hubo cajón al estratega antioqueño? Desde la interna embajadora dieron respuesta definitiva.

“La frase ‘hacerle cajón’ me golpea” - Jorge Arias

A la rueda de prensa post juego, entre Millonarios y Junior, asistió el jugador albiazul Jorge Arias. El periodista Juan Camilo Piza, de LosMillonarios.Net, le preguntó: “Hoy se habla de un, cito, ‘evidente cajón a David González’. ¿Qué dice usted al respecto?”. Inmediatamente, y con una larga respuesta, el jugador lo negó.

“No, la verdad creo que todas las declaraciones que han dado mis compañeros, que di yo, fue lo afectados que nos dejó la salida del profe porque nos enseñó muchísimo. Creo que hacerle cajón a un técnico tan excepcional como es él, creo que es una frase que la verdad, no tengo que respetarla, me golpea”, arrancó afirmando Jorge Arias.

Jorge Arias (der.) en rueda de prensa post partido ante Junior. | Foto: Transmisión oficial Win Sports.

Por la misma línea, añadió: “Lo siento porque la verdad al profe David se le apreciaba mucho, le aprendimos mucho. Esto del fútbol es así, estuvimos a un punto de pasar a una final hace dos meses y ahora arrancamos una racha mala y se tiene que ir”.

“No creo que en el fútbol exista eso, o en lo que yo llevo de carrera no creo que haya pasado. Como te digo, lastimosamente todo fluyó ya tarde para que el profe no se fuera. Lo quisimos hacer antes para que no sucediera, pero bueno, el ganar hoy era también hacerle un homenaje a él por todo lo que nos enseñó”, cerró finalmente en su idea.

Con su primer triunfo en liga, Millonarios deja el último lugar y pasa a ser penúltimo con cuatro puntos. Tiene un partido más que el colero parcial, Once Caldas. Eso quiere decir que si el blanco blanco le gana a Tolima este domingo, en Manizales, volverá a dejar último al cuadro capitalino.