Arranca la segunda etapa de Hernán Torres como técnico de Millonarios. La primera pasó a la historia, pues salió campeón en 2012-ll. ¿Igualará o mejorará lo hecho en el pasado? La expectativa es alta.

La oficialización de Torres en Millonarios se dio en la tarde del pasado viernes 22 de agosto. Ese mismo día, pero en la noche, Hernán concedió un diálogo a F90 de ESPN y allí contó cómo se dio su retorno al albiazul capitalino.

Se trató de una cómica anécdota. Hernán Torres reveló que no contestó el primer llamado de Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, porque era un número desconocido. El dirigente tuvo que escribirle por WhatsApp para que lo atendiera.

“En ese momento, yo estaba en mi habitación, sonó el celular, era un número que no conocía, entonces no contesté. Al ratico, volví a mirar en WhatsApp y dice: ‘Profe, le habla Gustavo Serpa’. Y yo dije: ‘Ah, caramba’ (risas)”, arrancó contando Torres.

Por la misma línea, añadió: “Contesté, y él me dijo: ‘¿Cómo está? Hace unos años le dije a usted que iba a tener la oportunidad de volver. Se ha presentado la oportunidad, ¿quiere estar acá?’. Pregunté: ‘¿Cómo es la situación?’, hablamos cinco u ocho minutos y listo, se arregló, nos dimos la palabra”.

Lo que siguió, según el mismo Hernán Torres, fue acordar varios temas. Además, pactó una reunión con el presidente Enrique Camacho, el director deportivo, Ricardo El Gato Pérez, y otros actores administrativos de Millonarios.

Hernán Torres regresa a Millonarios. | Foto: Millonarios FC

¿Cuándo será el debut de Hernán Torres en Millonarios?

Si bien este sábado, 23 de agosto, Millonarios recibirá en El Campín a Junior por la octava fecha de la Liga BetPlay, no será el primer partido de Torres en la raya técnica embajadora. El club designó a Carlos Giraldo como entrenador encargado para el compromiso.

En el mismo diálogo con ESPN, Hernán Torres reveló que su debut con Millonarios posiblemente será para el duelo después del de Junior, es decir, el martes 26 de agosto. Ese día, el embajador visitará al Real Cartagena por la vuelta de playoffs en Copa BetPlay.

La serie entre embajadores y heroicos va 3-1 a favor del equipo capitalino. Así las cosas, Hernán Torres y los suyos esperan liquidar la llave y avanzar a la siguiente ronda de un torneo que, ante la crisis en liga, aparece como objetivo.

Hay crisis en Millonarios y Hernán Torres está llamado a revertirla. | Foto: Colprensa - Lina Gasca