Llegada de Hernán Torres a Millonarios se destrabó con cómica anécdota: revelan particular llamada

Fue el mismo Hernán Torres quien reveló por qué, al principio, no le contestó la llamada a Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

23 de agosto de 2025, 1:31 p. m.
Hernán Torres no le contestó de primera a Gustavo Serpa para volver a Millonarios ¿Por qué? Hubo risas con la anécdota.
Hernán Torres no le contestó de primera a Gustavo Serpa para volver a Millonarios | Foto: Izq: Colprensa - Cortesía Dimayor / Der: Prensa Millonarios.

Arranca la segunda etapa de Hernán Torres como técnico de Millonarios. La primera pasó a la historia, pues salió campeón en 2012-ll. ¿Igualará o mejorará lo hecho en el pasado? La expectativa es alta.

La oficialización de Torres en Millonarios se dio en la tarde del pasado viernes 22 de agosto. Ese mismo día, pero en la noche, Hernán concedió un diálogo a F90 de ESPN y allí contó cómo se dio su retorno al albiazul capitalino.

Se trató de una cómica anécdota. Hernán Torres reveló que no contestó el primer llamado de Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, porque era un número desconocido. El dirigente tuvo que escribirle por WhatsApp para que lo atendiera.

“En ese momento, yo estaba en mi habitación, sonó el celular, era un número que no conocía, entonces no contesté. Al ratico, volví a mirar en WhatsApp y dice: ‘Profe, le habla Gustavo Serpa’. Y yo dije: ‘Ah, caramba’ (risas)”, arrancó contando Torres.

Por la misma línea, añadió: “Contesté, y él me dijo: ‘¿Cómo está? Hace unos años le dije a usted que iba a tener la oportunidad de volver. Se ha presentado la oportunidad, ¿quiere estar acá?’. Pregunté: ‘¿Cómo es la situación?’, hablamos cinco u ocho minutos y listo, se arregló, nos dimos la palabra”.

Lo que siguió, según el mismo Hernán Torres, fue acordar varios temas. Además, pactó una reunión con el presidente Enrique Camacho, el director deportivo, Ricardo El Gato Pérez, y otros actores administrativos de Millonarios.

Enrique Camacho (der.), presidente de Millonarios, presenta a Hernán Torres como nuevo entrenador del equipo profesional.
Hernán Torres regresa a Millonarios. | Foto: Millonarios FC

¿Cuándo será el debut de Hernán Torres en Millonarios?

Si bien este sábado, 23 de agosto, Millonarios recibirá en El Campín a Junior por la octava fecha de la Liga BetPlay, no será el primer partido de Torres en la raya técnica embajadora. El club designó a Carlos Giraldo como entrenador encargado para el compromiso.

En el mismo diálogo con ESPN, Hernán Torres reveló que su debut con Millonarios posiblemente será para el duelo después del de Junior, es decir, el martes 26 de agosto. Ese día, el embajador visitará al Real Cartagena por la vuelta de playoffs en Copa BetPlay.

Contexto: Millonarios anunció mala noticia: figura “sufrió un esguince” en su rodilla derecha

La serie entre embajadores y heroicos va 3-1 a favor del equipo capitalino. Así las cosas, Hernán Torres y los suyos esperan liquidar la llave y avanzar a la siguiente ronda de un torneo que, ante la crisis en liga, aparece como objetivo.

Nómina de Millonarios en Liga BetPlay 2025-ll.
Hay crisis en Millonarios y Hernán Torres está llamado a revertirla. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Hernán es oficializado en Millonarios cuando el cuadro bogotano suma apenas un punto en Liga BetPlay 2025-ll, producto de cinco derrotas y un empate en seis partidos disputados. Es colero, y la octava casilla se hace cada vez más lejana, además que la preocupación en los hinchas se vuelve cada vez más grande.

