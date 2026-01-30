Hernán Torres no se fue de Millonarios sin despedirse: claras palabras a los hinchas

Este viernes, 30 de enero de 2026, un día después de que Millonarios anunciara la salida del técnico Hernán Torres, el estratega tolimense se despidió de la hinchada. Se esperaban sus palabras, algo que resonaba en la parcialidad embajadora.

Fue una emotiva carta, firmada por el propio Hernán Torres, publicada en los canales oficiales de Millonarios. Se trata de un nombre bastante recordado en la institución, pues aunque en el presente no le fue bien, alcanzó la tan anhelada y esquiva estrella 14 en 2012-ll.

La carta de despedida de Hernán Torres a los hinchas de Millonarios

“Hinchada de Millonarios: Llegué a este club en dos momentos difíciles. En el primero, juntos rompimos un hechizo de 24 años. En este segundo, les aseguro que trabajé con el alma para sembrar y construir algo que, estoy convencido, va a dar frutos. Esta vez, no fue para mí, pero siempre será para ustedes y para el club”, arrancó afirmando el técnico Torres.

Y cerró: “Lo que dejamos sembrado le va a traer mejores resultados a Millonarios se los aseguro. Me voy con el corazón dolido, pero con el alma grande por haber vuelto a sentir a la hinchada más grande de Colombia. Gracias por el respaldo, por la exigencia y por el amor a estos colores. Bendiciones. Siempre seré un general dispuesto a darlo todo por la causa de Millonarios”.

La carta de Torres fue publicada sobre las 12:40 p.m. de este viernes. Le bastaron poco menos de tres horas para alcanzar más de 80 mil visualizaciones y cientos de comentarios por parte de los hinchas de Millonarios.

Se desconoce cuál puede ser el próximo paradero de Hernán Torres. En esas, Millonarios tampoco ha definido a su director técnico, pero se está moviendo rápido.

Mientras se oficializa la llegada del nuevo entrenador, Millonarios afirmó que Omar Rodríguez será el encargado de dirigir al equipo embajador en los partidos venideros. Su primer reto asoma el domingo 1 de febrero, en El Campín, ante otro equipo que tampoco la pasa bien en la tabla de posiciones: Deportivo Independiente Medellín.

Con su marcha, Hernán Torres deja a Millonarios en el puesto 20 de la tabla de posiciones (último). Tiene cero puntos, producto de tres derrotas consecutivas en tres fechas (Bucaramanga, Junior y Pasto).

Se acaba el segundo ciclo de Hernán Torres en Millonarios. Foto: @MillosFCOficial

Quien sea el nuevo timonel del onceno capitalino tiene la obligación de sacar a Millonarios del fondo de la tabla, meterlo a cuadrangulares y pelear el título.