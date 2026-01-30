Deportes

Hernán Torres no se fue de Millonarios sin despedirse: claras palabras a los hinchas

El entrenador tolimense rompió su silencio y le habló directo a los hinchas por lo que pasó.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
30 de enero de 2026, 10:29 p. m.
Hernán Torres, entrenador colombiano.
Hernán Torres, entrenador colombiano. Foto: Colprensa - Cortesía Dimayor

Este viernes, 30 de enero de 2026, un día después de que Millonarios anunciara la salida del técnico Hernán Torres, el estratega tolimense se despidió de la hinchada. Se esperaban sus palabras, algo que resonaba en la parcialidad embajadora.

Fue una emotiva carta, firmada por el propio Hernán Torres, publicada en los canales oficiales de Millonarios. Se trata de un nombre bastante recordado en la institución, pues aunque en el presente no le fue bien, alcanzó la tan anhelada y esquiva estrella 14 en 2012-ll.

La carta de despedida de Hernán Torres a los hinchas de Millonarios

“Hinchada de Millonarios: Llegué a este club en dos momentos difíciles. En el primero, juntos rompimos un hechizo de 24 años. En este segundo, les aseguro que trabajé con el alma para sembrar y construir algo que, estoy convencido, va a dar frutos. Esta vez, no fue para mí, pero siempre será para ustedes y para el club”, arrancó afirmando el técnico Torres.

Y cerró: “Lo que dejamos sembrado le va a traer mejores resultados a Millonarios se los aseguro. Me voy con el corazón dolido, pero con el alma grande por haber vuelto a sentir a la hinchada más grande de Colombia. Gracias por el respaldo, por la exigencia y por el amor a estos colores. Bendiciones. Siempre seré un general dispuesto a darlo todo por la causa de Millonarios”.

Deportes

Messi en Medellín: destapan uno a uno los lujos que pidió Inter Miami para el 10 en Colombia

Empresas

Industria textilera colombiana está presente en el Mundial 2026 y en la camiseta de varias selecciones: Protela fabrica sus telas

Deportes

Agonía total para James Rodríguez: nuevo club se niega a recibirlo y le cerró la puerta

Deportes

Rival de peso para Juan Fernando Quintero en River Plate: locura por joya ecuatoriana que promete pelea

Deportes

Va por el título 25 de Grand Slam: Djokovic resuena en el mundo con otra final del Australian Open

Deportes

Goleador de 1.5 millones de dólares para América de Cali: así va la negociación

Ciclismo

Sergio Higuita se luce en AlUla Tour: Tercero en la general e ilusiona con el primer triunfo de la temporada

Deportes

Hernán Torres contó todo lo que pasó en Millonarios tras dejar el cargo: “Es complejo”

Deportes

Leonardo Castro contó qué pasó apenas salió Hernán Torres de Millonarios: inesperada reacción

Deportes

Millonarios se movió rápido y definió el DT que queda a cargo tras la salida de Hernán Torres

La carta de Torres fue publicada sobre las 12:40 p.m. de este viernes. Le bastaron poco menos de tres horas para alcanzar más de 80 mil visualizaciones y cientos de comentarios por parte de los hinchas de Millonarios.

Se desconoce cuál puede ser el próximo paradero de Hernán Torres. En esas, Millonarios tampoco ha definido a su director técnico, pero se está moviendo rápido.

Mientras se oficializa la llegada del nuevo entrenador, Millonarios afirmó que Omar Rodríguez será el encargado de dirigir al equipo embajador en los partidos venideros. Su primer reto asoma el domingo 1 de febrero, en El Campín, ante otro equipo que tampoco la pasa bien en la tabla de posiciones: Deportivo Independiente Medellín.

Con su marcha, Hernán Torres deja a Millonarios en el puesto 20 de la tabla de posiciones (último). Tiene cero puntos, producto de tres derrotas consecutivas en tres fechas (Bucaramanga, Junior y Pasto).

Hernán Torres, director técnico de Millonarios FC
Se acaba el segundo ciclo de Hernán Torres en Millonarios. Foto: @MillosFCOficial

Quien sea el nuevo timonel del onceno capitalino tiene la obligación de sacar a Millonarios del fondo de la tabla, meterlo a cuadrangulares y pelear el título.

Más de Deportes

Hernán Torres, entrenador colombiano.

Hernán Torres no se fue de Millonarios sin despedirse: claras palabras a los hinchas

Lionel Messi estará jugando con Inter Miami en Medellín ante Atlético Nacional este 31 de enero

Messi en Medellín: destapan uno a uno los lujos que pidió Inter Miami para el 10 en Colombia

Camiseta de la Selección Colombia que será usada en el Mundial United 2026

Industria textilera colombiana está presente en el Mundial 2026 y en la camiseta de varias selecciones: Protela fabrica sus telas

James Rodríguez sigue sin encontrar club de cara al Mundial 2026.

Agonía total para James Rodríguez: nuevo club se niega a recibirlo y le cerró la puerta

Juan Fernando Quintero y Kendry Páez.

Rival de peso para Juan Fernando Quintero en River Plate: locura por joya ecuatoriana que promete pelea

El serbio Novak Djokovic (izq.) abraza al español Carlos Alcaraz tras su partido de cuartos de final de individuales masculinos en la décima jornada del Abierto de Australia de tenis en Melbourne el 22 de enero de 2025.

Va por el título 25 de Grand Slam: Djokovic resuena en el mundo con otra final del Australian Open

América de Cali se fija en delantero internacional por el que piden 1.5 M USD

Goleador de 1.5 millones de dólares para América de Cali: así va la negociación

Sergio Higuita, ciclista colombiano.

Sergio Higuita se luce en AlUla Tour: Tercero en la general e ilusiona con el primer triunfo de la temporada

América de Cali 2026 transita líder de la Liga BetPlay.

Figura de América de Cali amenaza con irse antes de que finalice enero; exige “voluntad” para quedarse

Jhon Jáder Durán es relacionado con Juventus de Italia

La respuesta a Juventus por el fichaje de Jhon Jáder Durán: horas clave del trato por el delantero colombiano

Noticias Destacadas