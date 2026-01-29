Deportes

Millonarios se movió rápido y definió el DT que queda a cargo tras la salida de Hernán Torres

Millonarios no demoró mucho para escoger el DT que queda a cargo del equipo tras la salida de Hernán Torres.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

29 de enero de 2026, 10:32 p. m.
Hernán Torres no es más el DT de Millonarios.
Hernán Torres no es más el DT de Millonarios. Foto: Cristian Bayona

Millonarios todo fondo ante Deportivo Pasto y todo le salió muy mal en el sur del país. Por la tercera fecha de la Liga Betplay, el equipo azul se presentó en el Departamental Libertad en medio de un ambiente tenso. Otra vez Hernán Torres puso su puesto en riesgo en una visita muy complicada, en una plaza que siempre le hace sufrir al equipo azul y le trae malos recuerdos. Al final, no hubo sorpresas y se consumó la crisis.

Fue una durísima derrota en pleno debut de Radamel Falcao García con la camiseta azul tras sumar minutos en el segundo tiempo. El funcionamiento de Millonarios no dio resultados y situaciones puntuales durante los 90 minutos lo llevaron al abismo. Expulsión de Mateo García, intervenciones claves de Diego Novoa que evitaron que el marcador fuera más largo y un Deportivo Pasto eficiente que lo sentenció a sufrir más de la cuenta en el frío pastuso.

Hernán Torres, extécnico de Millonarios FC
Hernán Torres, extécnico de Millonarios FC Foto: Colprensa

El canterano de Atlético Nacional, Yéiler Góez, anotó de cabeza antes de los cinco minutos de comenzar el juego y ya anticipaba la ida del equipo azul rumbo al abismo que sentenció a Hernán Torres. Rodrigo Contreras empató tras un penalti que él mismo generó, pero la expulsión de García hizo daño y desequilibró el partido. Pasto apenas se frotaba las manos.

Andrey Estupiñán marcó un golazo en la segunda parte para el 2-1 final y Falcao ingresó sin mucho por hacer en la zona ofensiva a excepción de algunas escaramuzas y remates cerca al arco rival. Tres derrotas consecutivas en las tres primeras fechas de la Liga Betplay y una espalda bastante golpeada, con eliminación en Copa Colombia a manos del descendido Envigado y una incapacidad para darle vuelta a la situación con otro golpazo al quedar fuera de los cuadrangulares semifinales.

DT encargado en Millonarios tras la salida de Hernán Torres

Sobre la madrugada del 29 de enero, Millonarios emitió el comunicado de prensa donde avisaba lo que muchos sospechaban. Se consumó la salida de Hernán Torres y comenzó la danza de nombres extranjeros para ocupar su lugar en la dirección técnica azul.

Mientras los nombres avanzaban pasando por Rafael Dudamel, Ariel Holan, Gustavo Álvarez y Fabián Bustos, Millonarios también piensa en el próximo partido contra Independiente Medellín por la cuarta fecha de Liga Betplay y eligió DT para presentarse a este compromiso.

Parte del plantel de Millonarios en 2026
Parte del plantel de Millonarios en 2026 Foto: @MillosFCoficial

Fuentes cercanas a Millonarios confirman que el entrenador Omar Rodríguez será el encargado en este partido mientras se oficializa el DT en propiedad. Se cree que los directivos se mueven rápido para tenerlo listo en las próximas 72 horas. Por ahora, el plantel trabaja con ‘Cabezón’ Rodríguez para intentar sumar sus primeros puntos en el campeonato.

Pantallazo X: @LPEmbajadora
Pantallazo X: @LPEmbajadora Foto: Pantallazo X: @LPEmbajadora

En estos momentos, Millonarios es último en la tabla de posiciones y el único equipo sin puntos. El afán no es otro que sumar y mejorar el sistema de juego para llegar un poco más alineado al juego clave de Copa Sudamericana contra Atlético Nacional en Medellín.

Noticias Destacadas