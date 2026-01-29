Millonarios tiene de un ala su nuevo técnico: negocio en curso con extranjero y multicampeón

Un día después de la destitución de Hernán Torres como entrenador de Millonarios, la dirigencia está trabajando por conseguir pronto el que asuma las riendas del conjunto que va colero en Liga BetPlay 2026-I.

Al exterior han visto los azules para conseguir un entrenador con algo más de charreteras que los que han contratado recientemente. Argentina es una nación que produce muchos, y en la lista de candidatos había varios.

Si bien se dijeron algunos nombres, en la tarde de este jueves se supo que uno tiene “negociaciones muy avanzadas”. Se trataría de Fabián Bustos, quien parece estar encaminado para que “sea el nuevo entrenador del equipo, en reemplazo de Hernán Torres”.

Dicha información fue dada a conocer por el periodista César Luis Merlo. De acuerdo a este: “Las charlas se encuentran en la etapa final para fichar al DT, campeón con Universitario y Barcelona y Delfín”.

Guillermo Arango, de la FM, fue uno de los comentaristas deportivos del país que también hizo referencia al arribo casi cantado del argentino: “Fabián Bustos (56) es el candidato número uno para dirigir Millonarios”.

“Se espera en las próximas horas el acuerdo final para que viaje a Bogotá”, extendió dando a entender que las negociaciones estarían muy adelantadas.

Carrera de Fabián Bustos

Quien llegaría a las toldas de Millonarios ha si un trotamundo de los banquillos técnicos. En Ecuador es sumamente conocido por haber pasado por clubes como Manta, Deportivo Quito, Imbabura, Técnico Universitario, Macará, Manta, LDU Portoviejo, Delfín y Barcelona SC.

A Brasil también arribó durante dos ciclos. En el primero estuvo con Santos, mientras que el segundo lo tuvo legado a América Mineiro.

Universitario de Perú también lo vio trabajar durante dos años y su último equipo fue Olimpia, de Paraguay.

A lo largo de su extensa carrera jamás ha estado en su país de origen ni tampoco en Colombia, donde tendría la primera oportunidad de hacerlo si se firma ese vínculo que parece estar de un ala con Millonarios.

Pálmares que persigue Millonarios

En el balompié colombiano, Millonarios es un