Directivo de Millonarios habló sobre el nuevo técnico: lo pillaron llegando al aeropuerto

Ariel Michaloutsos, director deportivo del cuadro embajador, es la pieza clave para elegir el reemplazo de Hernán Torres.

Sebastián Clavijo García

29 de enero de 2026, 6:22 p. m.
Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, habló sobre el cambio de DT.
Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, habló sobre el cambio de DT.

Millonarios inició la búsqueda de su nuevo entrenador, luego de haber destituido a Hernán Torres por la mala racha de resultados que cosechan en el inicio de la Liga BetPlay.

La lista de candidatos tiene un claro favorito; sin embargo, faltan detalles para anunciar oficialmente al sucesor.

Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, jugará una parte fundamental en la elección. Cuando llegó, estaba Hernán Torres con contrato firmado y ahora sí tendrá la potestad de elegir al entrenador que se ajuste a las características de su proyecto.

El dirigente argentino llegó esta mañana a Bogotá y dio sus primeras declaraciones sobre el cambio de timonel: “Una lástima, pero bueno”.

Cuando le preguntaron sobre el nuevo director técnico, prefirió guardarse los detalles, aunque confirmó que las gestiones se encuentran en marcha. “Estamos trabajando en eso”, declaró.

Sobre la mesa dejaron el nombre de Rafael Dudamel, uno de esos entrenadores que estaría en la lista. “Perdóname, pero no te puedo dar nombres, ni nada. Pronto hay que trabajar en eso”, sentenció.

La reacción de los jugadores

Hernán Torres no renunció, sino que la junta directiva le confirmó que no continuaba al frente de Millonarios.

A los jugadores les cayó como un balde de agua fría, pues habían hecho toda la pretemporada bajo las órdenes del técnico tolimense y ahora se deben acostumbrar a una nueva idea de juego.

No estamos pasando por un buen momento. El equipo trata y las cosas no se dan. Ahora toca pasar la hoja y prepararnos para lo que viene”, dijo Leonardo Castro.

Leo no encuentra una razón clara para el mal comienzo de Millonarios. “Sabemos que trabajamos con muchas ganas; obviamente, nadie trabaja para perder. Los resultados no nos han acompañado, pero esto sigue y no queda más que levantar cabeza”, señaló.

Rodrigo Contreras celebrando el gol de Millonarios contra Pasto.
Rodrigo Contreras celebrando el gol de Millonarios contra Pasto.

El capitán Jorge Arias habló en nombre de sus compañeros y lamentó la salida de Hernán Torres, quien alcanzó a dirigir tres partidos oficiales en la presente temporada.

“Un golpe duro, creo que han pasado varios técnicos en pocos meses. Eso quiere decir que las cosas no están muy bien; queda en nosotros revertir esta historia”, declaró el defensor valduparense.

Millonarios recibió un mínimo de dos goles en cada uno de sus partidos y eso dificulta las posibilidades de ganar. “Hay momentos puntuales donde no estamos 100 % concentrados y los rivales siempre aprovechan”, apuntó.

“Ha sido un comienzo difícil como el semestre pasado. Ahora la salida del profe nos golpea mucho más; no pudimos respaldarlo en la cancha“, completó Arias.

Millonarios tendrá posibilidad de sacudirse este domingo, cuando enfrente a Independiente Medellín en El Campín. Lo seguro es que habrá técnico interino cubriendo el lugar, mientras se concretan las negociaciones con el nuevo director técnico.

