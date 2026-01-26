La lista de candidatos para ser nuevo técnico de Millonarios: dos argentinos y un venezolano

El sentimiento generalizado entre los hinchas de Millonarios es que la paciencia se acabó con Hernán Torres y necesitan un nuevo director técnico para salir de la crisis deportiva.

Aunque apenas es la segunda fecha de la Liga BetPlay, el ambiente se puso tenso tras la derrota contra Junior de Barranquilla en el Estadio El Campín.

Hernán Torres tambalea como técnico de Millonarios. Foto: Cristian Bayona

Y es que pasaron nueve años para que el cuadro rojiblanco saliera victorioso contra Millonarios en Bogotá, un mal síntoma que arreció las críticas contra el cuerpo técnico.

Hernán Torres anunció en rueda de prensa que no piensa renunciar y la junta directiva le daría una última oportunidad contra Deportivo Pasto en el Estadio Libertad, duelo programado para este miércoles 28 de enero.

Esta es la decisión que anunció Hernán Torres, tras la derrota de Millonarios contra Junior

Rafael Dudamel está en la lista

En caso que Millonarios pierda contra el conjunto volcánico, hay tres nombres en la lista para asumir las riendas como nuevo director técnico.

Guillermo Arango, periodista de Win Sports, contó que uno de los grandes candidatos es el venezolano Rafael Dudamel, quien recientemente estuvo dirigiendo al Deportivo Pereira.

“Siempre va a estar Dudamel, ahora con menos fuerza porque no está el Gato Pérez como una persona que trabaje de la mano de Ariel Michaloutsos, director deportivo del club”, aseguró.

Revelan qué incluye la primera oferta de Millonarios a James Rodríguez: salieron los detalles

Dudamel tiene su pasado como arquero de Millonarios (entre 2001 y 2002), además de haber sido campeón en el rol de director técnico al mando de Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga.

El venezolano pretendía hacer un proyecto duradero con el Deportivo Pereira, pero la crisis económica lo obligó a pedir la rescisión del contrato en octubre del año pasado.

Rafael Dudamel, técnico venezolano. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Holan y Álvarez, los otros dos

En Argentina hay otras dos opciones que gustan en la dirección deportiva de Millonarios: Ariel Holan y Gustavo Álvarez.

“Como contó Juan Felipe Cadavid, siempre ha estado el nombre de Ariel Holan. Es un nombre que gusta”, explicó Arango.

El otro personaje, de menos repercusión mediática, es Gustavo Álvarez. “Es un técnico que conoce muy bien Ariel Michaloutsos y que conoce muy bien a Rodrigo Contreras. Es un técnico argentino que trabajó en el fútbol chileno”, agregó.

“Pero por ahora el respaldo lo tiene Hernán por ahora. Eso es lo que dicen los dirigentes y hay que creerles. Vamos a ver hasta cuándo hay un respaldo, pero el enfermo no mejora. No hay una mejoría, no se le ve por dónde a Millonarios”, cuestionó. “Esa es la realidad. Desde lo futbolístico, el equipo no ha jugado bien. Acepción tal vez de unos minuticos por allá contra Nacional y contra Fortaleza”.

La hinchada esperaba que los nuevos fichajes cambiaran la dinámica de los últimos meses, pero hasta ahora siguen las derrotas y las decepciones ante su gente en condición de local.