Esta es la decisión que anunció Hernán Torres, tras la derrota de Millonarios contra Junior

El entrenador tolimense se pronunció sobre su futuro inmediato, en medio de las críticas que le cayeron desde la tribuna.

Sebastián Clavijo García

26 de enero de 2026, 12:34 p. m.
Hernán Torres hablando en rueda de prensa junto a Mackalister SIlva
Hernán Torres hablando en rueda de prensa junto a Mackalister SIlva Foto: Dimayor

Millonarios volvió a perder en la Liga BetPlay 2026-I y se hunde en el fondo de la tabla de posiciones. El conjunto embajador cayó en condición de local contra el Junior de Barranquilla y provocó la reacción furiosa de la hinchada, que pide la salida de Hernán Torres.

El técnico tolimense habló sobre su futuro en rueda de prensa y dejó claro que no presentará la renuncia. “Uno no se siente bien, más cuando pierde”, declaró.

Torres confesó que “entiende a la gente” por el resultado. “Sabemos que Millonarios es un equipo que tiene que ganar sí o sí. No estoy tranquilo, estoy trabajando y dando lo mejor de mí para poder levantar”, indicó.

Nunca me rindo, sigo luchando y sigo trabajando porque confío en mi trabajo”, sentenció.

Definidos los dos equipos que disputarán el Super Bowl 2026: jugador colombiano se lució

Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones tras el duelo Millonarios Vs. Junior

El paso a paso desde el Manchester City que desencadenó el fichaje de Marino Hinestroza en Vasco: sufre Boca

Ranking de equipos más caros en Colombia tras sonoros refuerzos: Junior avisa a Nacional y Millonarios se aleja

Alexis Henríquez explica por qué rechazó volver a Atlético Nacional; contó sus motivos

Sismo en la tabla de posiciones de la Premier League: Manchester United dio batacazo a Arsenal

Tijera de Lamine Yamal le da la vuelta al mundo: descomunal golazo para FC Barcelona

Hernán Torres reaccionó a su posible salida de Millonarios: dio la cara y mandó mensaje

Se agotó la paciencia con Hernán Torres: revelan el ultimátum que le cayó en Millonarios

Millonarios lo quería, pero acabó llegando Hernán Torres: técnico extranjero ahora dirige a acérrimo rival

Segunda derrota consecutiva

Millonarios había empezado con derrota en la primera fecha ante Atlético Bucaramanga y el partido contra Junior se veía como la posibilidad de sacudirse.

Sin embargo, Teófilo Gutiérrez puso el primero de la noche muy temprano con una jugada colectiva que culminó haciendo un pase a la red en el segundo palo.

Rodrigo Contreras había puesto el empate en el marcador, pero Jermein Peña le devolvió la ventaja al conjunto rojiblanco.

Millonarios empató de nuevo en el arranque de la segunda mitad; sin embargo, el VAR intervino y anuló la anotación por fuera de lugar de Jorge Arias.

Hernán Torres movió las piezas en el banco buscando más presencia ofensiva. Contreras tuvo opciones de gol, al igual que Jorge Hurtado Cabezas y Danovis Banguero, pero se encontraron con una muralla bajo el arco llamado Mauro Silveira.

El pitazo final confirmó la victoria de Junior y la hinchada de Millonarios se descargó al unísono pidiendo la salida del cuerpo técnico, decisión que deberán tomar en la junta directiva.

Millonarios perdió contra Junior ante más de 30.000 personas.
Millonarios perdió contra Junior ante más de 30.000 personas. Foto: Lina Gasca Colprensa

Hernán Torres se queda

Aunque varios periodistas le preguntaron si estaba dispuesto a dar un paso al costado, Hernán Torres sostuvo que se queda en Millonarios y luchará por salir de la crisis.

“Van dos fechas, es muy prematuro decir si uno se va o no se va. En el fútbol, los respaldos los dan los resultados, y si no hay resultados, uno sabe lo que va a pasar. Hay que seguir trabajando para revertir la situación”, apuntó el DT.

Desde la tribuna consideran que Millonarios debería jugar mejor por los refuerzos que llegaron en el mercado de fichajes.

"No puedo saber qué están pensando los directivos. Yo voy paso a paso, partido a partido y trabajando. El semestre pasado logramos levantar al equipo con puntos, hemos tenido nuevas incorporaciones y eso lleva tiempo“, agregó Hernán.

El próximo partido de Millonarios será este miércoles visitando al Deportivo Pasto en la capital nariñense. Los Volcánicos han ganado sus dos partidos en el campeonato y quieren seguir a paso firme en condición de local.

Noticias Destacadas