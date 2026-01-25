Ranking de equipos más caros en Colombia tras sonoros refuerzos: Junior avisa a Nacional y Millonarios se aleja

Con un sonoro mercado de pases de cara a la Liga BetPlay 2026-l, donde al fútbol colombiano llegaron figuras como Luis Fernando Muriel y Radamel Falcao García, ya se puede hacer un balance de cuáles son los equipos más caros en el FPC.

Se trata del ranking de los equipos más costosos en Colombia de cara a este primer semestre del 2026. Atlético Nacional lleva la delantera, pero no muy lejos de Junior de Barranquilla. Millonarios no asoma ni en el top 5.

Junior de Barranquilla tiene la segunda plantilla más cara en Colombia para 2026. Foto: Colprensa

Ranking de los equipos más costosos en Colombia

El escalafón está hecho por Transfermarkt, portal web dedicado a los valoren en el fútbol mundial. Con base a ello, Atlético Nacional lidera es el más caro de Colombia con un total de 22.98 millones de euros. Segundo asoma Junior de Barranquilla con 16.20 millones de euros, y el top tres lo cierra América de Cali con 14.20 millones de euros:

Atlético Nacional: 22.98 millones de euros Junior de Barranquilla: 16.20 millones de euros América de Cali: 14.20 millones de euros Deportes Tolima: 13.15 millones de euros Independiente Medellín: 12.60 millones de euros Millonarios: 12.45 millones de euros Independiente Santa Fe: 11.25 millones de euros Atlético Bucaramanga: 10.73 millones de euros Deportivo Cali: 10.65 millones de euros Once Caldas: 9.90 millones de euros Internacional de Bogotá: 9.83 millones de euros Fortaleza: 7.13 millones de euros Águilas Doradas: 6.70 millones de euros Deportivo Pasto: 6.23 millones de euros Llaneros: 6.00 millones de euros Alianza FC: 4.98 millones de euros Cúcuta Deportivo: 4.70 millones de euros Deportivo Pereira: 4.43 millones de euros Jaguares de Córdoba: 4.20 millones de euros Boyacá Chicó: 2.48 millones de euros

*Datos publicados por Transfermarkt

Nacional puede tener una variación en el valor de su nómina

Cabe recordar que Tranfermarkt realiza el escalafón, tomando en cuenta el valor de cada jugador que integra la plantilla de cada club. Por tanto, en Atlético Nacional aún pueden haber salidas significativas.

Un ejemplo claro es Marino Hinestroza, que es casi seguro que se va a ir en este 2026, ya sea para Boca Juniors o Vasco Da Gama, tal como reporta la prensa internacional. El atacante está avaluado en 4.80 millones de euros, o sea que si se marcha del verde, el valor total de la plantilla bajará.

La salida de Marino Hinestroza de Nacional le bajaría bastante el valor total a la plantilla verdolaga. Foto: @nacionaloficial

No obstante, también se habla que Alfredo Morelos estaría muy cerca de firmar con Nacional. Si lo hace, desvinculándose de Santos de Brasil, serían 2.20 millones de euros más que se suman a la plantilla de Nacional.

Ese es el panorama hasta ahora. Por supuesto, pueden haber más movimientos, y no solo en Nacional, sino en varios equipos. Sin embargo, el escalafón ya genera comentarios entre los aficionados y la prensa.