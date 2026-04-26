Bus del América fue violentado por presuntos hinchas del Deportivo Cali: piden investigación

Otra vez un acto de violencia empaña al fútbol profesional colombiano. El pasado 25 de abril, tras la victoria 1-0 del Deportivo Cali sobre América, el bus que transportaba a los jugadores de la mecha sufrió un ataque que, según la misma institución escarlata, habría sido por parte de hinchas del cuadro verdiblanco.

“El bus en el que se desplazaba el equipo fue objeto de ataques reiterados y deliberados por parte de individuos identificados como hinchas del equipo rival. El primero de estos ataques ocasionó un daño significativo en el vehículo y dejó como saldo varias personas con heridas leves, en un hecho que, por su naturaleza, pudo haber tenido consecuencias de mayor gravedad. Estas agresiones no fueron aisladas, sino que se extendieron durante un tramo considerable del recorrido, configurando un escenario sostenido de hostigamiento que puso en riesgo la integridad física de jugadores, cuerpo técnico y personal logístico que se encontraban a bordo”, reza en el comunicado oficial de América de Cali.

Antes, América aclaró que rechazaba de manera categórica y enérgica los hechos de violencia que sufrieron a la salida del estadio Deportivo Cali, en Palmira, Valle del Cauca, donde se llevó a cabo el clásico.

“Este tipo de conductas no solo atentan contra la seguridad de los protagonistas del espectáculo, sino que afectan gravemente la esencia del fútbol como escenario de encuentro, pasión y convivencia. Lo ocurrido no puede normalizarse ni relativizarse”, añade América en su pronunciamiento.

De hecho, en redes sociales circula un video donde aparentemente se ve al técnico de América de Cali, David González, haciendo frente a los agresores que violentaron el bus donde él y el resto de la delegación escarlata se transportaba.

Bendita! David Gonzalez se queria dar duro con agresores del bus del #America 🤔.



🚨Reporte preliminar : Rompieron vidrios y esquirlas en ojo de Alex Becerra, AT de David González.



Cali ganó 1 -0 el clásico al America en palmaseca. pic.twitter.com/P6QyNoqrtW — La Monja Pictures (@LAMONJACALI) April 26, 2026

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Habría consecuencias: “Que se impongan sanciones”

Además de pedir a las autoridades que se adopten medidas de seguridad para este tipo de casos, anunciaron medidas: “América de Cali ha iniciado los procesos correspondientes para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades individuales y colectivas, con el objetivo de que se impongan las sanciones a que haya lugar, así como la reparación de los daños ocasionados.

📄 Comunicado oficial pic.twitter.com/Q6BV136yDT — América de Cali (@AmericadeCali) April 26, 2026

Y cerraron con: “El respeto por la vida, la integridad y el juego limpio debe estar por encima de cualquier rivalidad”.