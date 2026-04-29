‘¿Para qué te traje?’: El blooper viral de jugador del Junior en Libertadores que da risa

En Lima, Sporting Cristal asumió el liderato del Grupo F con una oportuna victoria 2-0 sobre el colombiano Junior de Barranquilla, que quedó condicionado desde temprano al jugar con diez hombres tras la expulsión de Jermein Peña a los 21 minutos.

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El conjunto celeste abrió el camino a los 52 minutos con un potente remate de zurda de Santiago González desde fuera del área que sorprendió al arquero Mauro Silveira, y luego sentenció el triunfo a los 90+1′ con Catriel Cabellos, quien definió cruzado y por bajo dentro del área.

La tercera fecha de la llave se completará el miércoles en Asunción cuando se enfrenten Cerro Porteño y Palmeiras.

En contraste con lo hecho por el elenco tiburón, el colombiano Deportes Tolima goleó 3-0 al chileno Coquimbo Unido y puso al rojo vivo el Grupo B.

Los goles del elenco pijao en Ibagué fueron de Sebastián Guzmán (59′), Luis Sandoval (66) y Jersson González (78′).

La tercera fecha de la llave se completará el miércoles en Lima con el duelo entre Universitario y el uruguayo Nacional.

Una autocondena con ‘blooper’ y expulsión

Junior perdió por el mérito del rival, pero también por errores propios que le dieron la posibilidad al contrario de no sentirse amenazado por los de Barranquilla.

Una acción que se ha hecho viral tiene como protagonista a Jhomier Guerrero, luego de haber hecho un ‘blooper’ en el área de los incas y no resolver de buena forma para lo que hubiera sido gol de los rojiblancos en Perú.

😳 Jhomier Guerrero y la representación en una jugada de lo que fue el partido de Junior en Perú ante Sporting Cristal.



Para el olvido...

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Con el dominio absoluto del balón, el atacante se proyectaba a rematar, pero él mismo fue su rival. En el instante en que iba a pegarle a la esférica, Guerrero pateó al piso, generando que se cayera y toda la jugada se fuera al piso.

Luis Fernando Muriel, que se encontraba a pocos metros del protagonista, no pudo evitar la decepción en plena jugada. Poniéndose las manos en la cintura, el goleador mostró el desconcierto que le generó la resolución de su compañero.

Sporting Cristal vs. Junior, por Copa Libertadores 2026. Foto: Oficial Sporting Cristal

Adicional a ese episodio, estuvo el de Jermein Peña. El zaguero usó su fuerza de manera desmedida y el juez lo condenó a una tarjeta roja cuando apenas iban 21 minutos de partido.

Alfredo Arias, entrenador uruguayo al servicio de Junior de Barranquilla, demostró su malestar por la roja que cambió por completo el rumbo del partido.

“La autocrítica es que no podemos dar la ventaja de quedar con un jugador menos en una competencia como esta y de visita", apuntó inicialmente.

Después de eso le dio un calificativo a lo hecho por ‘Zidane’: “No podemos hacer esa tontería. Hay que mirar para adelante, corregir y seguir”.

🗣️ Mauro Silveira, arquero de Junior: "La expulsión nos arruinó todo lo que preparamos en la semana. Fue una falta de respeto a nosotros que ya ha cometido antes (Jermein Peña). Se hablará con el plantel y él y se tomarán decisiones puertas adentro".pic.twitter.com/oV3Vf9DQpY — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) April 29, 2026

Mauro Silveira, golero uruguayo al servicio de Junior, recriminó a su compañero Peña por la expulsión que vivió: “La expulsión arruinó todo lo que preparamos”.

Bastante molesto ante los medios de comunicación, les hizo saber su desacuerdo: “Es una falta que ya cometió antes”.

“Se tomarán decisiones puerta adentro. Es una falta de respeto porqué no es la primera vez”, culminó.