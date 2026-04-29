Fasecolda y CESVI se unen todos los años para realizar los Premios Vía, un certamen que reconoce a las marcas que cumplen los estándares de seguridad del país. La premiación se realiza desde 2014 y este año ya presentó a los ganadores.
En cada categoría se mide la seguridad, las asistencias a la conducción, los costos de reparación y la sostenibilidad de los vehículos. Los premios sirven como una guía para que los compradores conozcan a los automóviles más seguros del país.
Este 2026, los ganadores son aquellos que, bajo la legislación colombiana, se comercializan en beneficio de los consumidores. Para elegir a los victoriosos de cada categoría, se revisan los vehículos de menor costo dentro de su línea de modelo y la opinión de los dueños.
Los premios están organizados por tipos de carros como automóviles, utilitarios (camionetas SUV) y pick-ups. Además, los automotores son ordenados por su rango de precios.
Automóviles
- Entre $0 y $78.000.000: Chevrolet Onix
- Entre $78.000.000 y $94.000.000: Volkswagen Virtus
- Más de $94.000.000: Mazda 3
Utilitarios (SUV)
- Entre $0 y $110.000.000: Volkswagen T-Cross
- Entre $110.000.000 y $150.000.000: Renault Arkana
- Entre $150.000.000 y $200.000.000: Mazda CX-50
- Más de $200.000.000: Volvo EX30
Pick-ups
- Entre $0 y $215.000.000: Nissan Frontier
- Más de $215 millones: Ford Ranger
Los modelos analizados fueron los comercializados en Colombia entre enero y diciembre de 2025. Para escoger a los más seguros, hicieron pruebas de frenado de emergencia, estructuras de protección, bolsas de aire, mitigación de impactos, tecnología de prevención y asistencias de conducción. Por su parte, CESVI reportó los costos de reparación y se tuvo en cuenta la calidad del servicio posventa de sus talleres autorizados.
Además, los Premios Vía reconocieron a la marca china BYD por su impacto en la movilidad sostenible del país. Otras marcas presentes fueron Volvo, Toyota, Ford y Volkswagen.