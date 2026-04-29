Fasecolda y CESVI se unen todos los años para realizar los Premios Vía, un certamen que reconoce a las marcas que cumplen los estándares de seguridad del país. La premiación se realiza desde 2014 y este año ya presentó a los ganadores.

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En cada categoría se mide la seguridad, las asistencias a la conducción, los costos de reparación y la sostenibilidad de los vehículos. Los premios sirven como una guía para que los compradores conozcan a los automóviles más seguros del país.

Este 2026, los ganadores son aquellos que, bajo la legislación colombiana, se comercializan en beneficio de los consumidores. Para elegir a los victoriosos de cada categoría, se revisan los vehículos de menor costo dentro de su línea de modelo y la opinión de los dueños.

Los premios están organizados por tipos de carros como automóviles, utilitarios (camionetas SUV) y pick-ups. Además, los automotores son ordenados por su rango de precios.

Los ganadores fueron elegidos por categoría y rango de precios. Foto: Premios Vía

Automóviles

Entre $0 y $78.000.000: Chevrolet Onix

Entre $78.000.000 y $94.000.000: Volkswagen Virtus

Más de $94.000.000: Mazda 3

Utilitarios (SUV)

Entre $0 y $110.000.000: Volkswagen T-Cross

Entre $110.000.000 y $150.000.000: Renault Arkana

Entre $150.000.000 y $200.000.000: Mazda CX-50

Más de $200.000.000: Volvo EX30

Pick-ups

Entre $0 y $215.000.000: Nissan Frontier

Más de $215 millones: Ford Ranger

Los modelos analizados fueron los comercializados en Colombia entre enero y diciembre de 2025. Para escoger a los más seguros, hicieron pruebas de frenado de emergencia, estructuras de protección, bolsas de aire, mitigación de impactos, tecnología de prevención y asistencias de conducción. Por su parte, CESVI reportó los costos de reparación y se tuvo en cuenta la calidad del servicio posventa de sus talleres autorizados.

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Además, los Premios Vía reconocieron a la marca china BYD por su impacto en la movilidad sostenible del país. Otras marcas presentes fueron Volvo, Toyota, Ford y Volkswagen.