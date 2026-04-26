Deportes

Esteban Andrada y la agresión por la que piden que no vuelva a jugar: Real Zaragoza anunció medidas

Un repudio generalizado hacia Esteban Andrada, portero argentino del Real Zaragoza, se ha vivido en las últimas horas. Agredió con un puñetazo a un rival del Huesca.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
26 de abril de 2026 a las 3:53 p. m.
La expulsión de Esteban Andrada por su agresión al capitán del Huesca, Jorge Pulido.
La expulsión de Esteban Andrada por su agresión al capitán del Huesca, Jorge Pulido. Foto: Transmisión oficial Movistar+ / LaLiga Hypermotion

El portero argentino, Esteban Andrada, está en el ojo de la polémica en España. Este domingo, 26 de abril de 2026, su equipo, el Real Zaragoza, perdió a domicilio ante Huesca (1-0) por la jornada 37 de la segunda división en España.

Pero más allá del resultado, el repudio contra Andrada es por la agresión que le propinó a Jorge Pulido, capitán del Huesca. Todo ocurrió a los 99′ de partido, cuando ya Zaragoza perdía 1-0 y a Esteban lo expulsaron por empujar a Pulido.

Andrada no supo contener su furia por la situación y, apenas le mostraron la tarjeta roja, se fue corriendo detrás para volver a agredir a Jorge Pulido; sin embargo, esta vez le propinó un fuerte puñetazo que tumbó al jugador del Huesca de inmediato.

Se armó una trifulca en el campo de juego, con protagonistas tanto del Huesca como del Zaragoza interviniendo en la situación. A partir de ese momento, arrancó una ola de comentarios por redes sociales, repudiando la acción de Esteban Andrada.

Barcelona acaricia el título: sacó más ventaja al Real Madrid y así quedó la tabla de posiciones de LaLiga

“Esteban Andrada no puede volver a jugar un partido de fútbol”

MisterChip, uno de los comunicadores, comentaristas y estadistas más reconocidos en España y el mundo entero, se refirió a la situación de Andrada y, textualmente, opinó que no debería volver a jugar fútbol.

“Esteban Andrada no puede volver a jugar un partido de fútbol. Ha agredido de forma salvaje y cobarde a un rival. Espero que el Real Zaragoza le muestre la puerta de salida hoy mismo“, escribió MisterChip.

Además, adjuntó el acta de partido donde describieron los hechos que salpican a Esteban Andrada:

Técnico del Real Zaragoza reacciona a la agresión de su jugador, Esteban Andrada

Además de cargar encima con una derrota que los deja en la parte baja de la tabla, el entrenador del Real Zaragoza, David Navarro, habló en rueda de prensa sobre la agresión de su portero, Esteban Andrada.

“Hay líneas que no se pueden traspasar. No solo como profesionales, sino también como seres humanos (…) Lo mejor es pedir disculpas y no darle más vueltas”, fueron las palabras de David Navarro.

Real Zaragoza: “El club tomará las medidas disciplinarias pertinentes”

“Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible“, escribió Real Zaragoza.

Y añaden: “Respecto a nuestro jugador Esteban Andrada, el club analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes”.