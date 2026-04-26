Esteban Andrada y la agresión por la que piden que no vuelva a jugar: Real Zaragoza anunció medidas

El portero argentino, Esteban Andrada, está en el ojo de la polémica en España. Este domingo, 26 de abril de 2026, su equipo, el Real Zaragoza, perdió a domicilio ante Huesca (1-0) por la jornada 37 de la segunda división en España.

Pero más allá del resultado, el repudio contra Andrada es por la agresión que le propinó a Jorge Pulido, capitán del Huesca. Todo ocurrió a los 99′ de partido, cuando ya Zaragoza perdía 1-0 y a Esteban lo expulsaron por empujar a Pulido.

Andrada no supo contener su furia por la situación y, apenas le mostraron la tarjeta roja, se fue corriendo detrás para volver a agredir a Jorge Pulido; sin embargo, esta vez le propinó un fuerte puñetazo que tumbó al jugador del Huesca de inmediato.

Puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido tras ser expulsado en el Huesca - Real Zaragoza pic.twitter.com/vjNQcCfb0q — Lorenzo Gelardo (@LorenzoGelardo_) April 26, 2026

Se armó una trifulca en el campo de juego, con protagonistas tanto del Huesca como del Zaragoza interviniendo en la situación. A partir de ese momento, arrancó una ola de comentarios por redes sociales, repudiando la acción de Esteban Andrada.

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“Esteban Andrada no puede volver a jugar un partido de fútbol”

MisterChip, uno de los comunicadores, comentaristas y estadistas más reconocidos en España y el mundo entero, se refirió a la situación de Andrada y, textualmente, opinó que no debería volver a jugar fútbol.

“Esteban Andrada no puede volver a jugar un partido de fútbol. Ha agredido de forma salvaje y cobarde a un rival. Espero que el Real Zaragoza le muestre la puerta de salida hoy mismo“, escribió MisterChip.

Además, adjuntó el acta de partido donde describieron los hechos que salpican a Esteban Andrada:

El acta de la vergüenza. Perfectamente descrita la salvajada de Andrada. pic.twitter.com/1n9Aeu8mLK — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 26, 2026

Técnico del Real Zaragoza reacciona a la agresión de su jugador, Esteban Andrada

Además de cargar encima con una derrota que los deja en la parte baja de la tabla, el entrenador del Real Zaragoza, David Navarro, habló en rueda de prensa sobre la agresión de su portero, Esteban Andrada.

“Hay líneas que no se pueden traspasar. No solo como profesionales, sino también como seres humanos (…) Lo mejor es pedir disculpas y no darle más vueltas”, fueron las palabras de David Navarro.

🎥🎥 #RealZaragoza || Así habla David Navarro de las escenas del final del partido



🗣️"Hay una línea que no podemos traspasar, ni como profesionales ni como seres humanos. Y la hemos traspasado"



🗣️"He hablado con Andrada. Él tiene su argumento pero hay líneas que no se pueden… pic.twitter.com/JEoDmZ8eVV — Aragón Deporte (@ardeportes) April 26, 2026

Real Zaragoza: “El club tomará las medidas disciplinarias pertinentes”

“Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible“, escribió Real Zaragoza.

Comunicado oficial | El Real Zaragoza condena los hechos acaecidos en los instantes finales en El Alcoraz — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

Y añaden: “Respecto a nuestro jugador Esteban Andrada, el club analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes”.