Alberto Gamero no se queda en silencio y aclara los rumores sobre su futuro en Millonarios

Pero, su inicio en el segundo semestre del 2023, no ha sido como el esperado después de levantar la estrella 16, un balance de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, ubican al club en la posición decimotercera, por fuera de la zona de clasificados y su más reciente partido perdido ante Santa Fe, en el clásico capitalino ha despertado el malestar entre algunos aficionados, sin embargo, la mayoría de los hinchas ‘albiazules’ respaldan el proceso del timonel samario.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios | Foto: NurPhoto via Getty Images

No obstante , en los últimos días ha estado circulando a través de las redes sociales un rumor que sorprendió a los fanáticos de Millonarios que esperan tener a Gamero en la próxima edición de la Copa Libertadores que se disputará en el 2024 y en la que los ‘embajadores’ tienen pase directo a fase de grupos por haber sido campeones del torneo colombiano.

Cabe mencionar que el contrato actual de Alberto se extiende hasta finales del presente año , por lo que las directivas junto al samario desde hace varias semanas están en conversaciones para una renovación, algo que no ha llegado a un acuerdo formal a la fecha.

¿Qué respondió Gamero ante los rumores de una eventual salida?

Previo al duelo del próximo viernes ante Atlético Bucaramanga válido por la fecha once de la Liga Betplay 2023-2, Gamero atendió a los medios de comunicación en la sede deportiva de Millonarios y allí fue cuestionado sobre este rumor.

Según el entrenador, a pesar de los vínculos que existen entre los dueños del club con el Real Zaragoza, equipo que estaría interesado en fichar a Gamero, en ninguna oportunidad se ha hablado del tema. “Me sorprende esa pregunta. Me sorprende porque los dueños de Millonarios, en cabeza del doctor Joseph y el doctor Serpa , tienen muchos vínculos con Zaragoza y en ningún momento se ha tocado ese tema conmigo. Yo siempre he dicho: la renovación con Millonarios es únicamente firmar, hay muchas cosas habladas y planteadas”, afirmó Albero Gamero.

Posteriormente, reveló que cualquier técnico sueña con dirigir en Europa, sin embargo, espera el momento adecuado para hacerlo. “Ningún técnico puede decir que no está interesado en ir al fútbol español o europeo, todos tenemos esa gran ilusión y yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos. Él me dirá si algún momento iré hacia allá”, comentó.