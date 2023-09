Daniel Cataño reveló su gran deseo como futbolista a corto plazo; ¿quiere salir de Millonarios?

¿Qué dijo Daniel Cataño acerca de su futuro?

“Hubo acercamiento, no directamente conmigo, con mi representante. Cuando ya sea algo fijo, real, que me digan, porque mientras tanto quiero estar enfocado en lo que es Millonarios”, complementó en el diálogo que tuvo con AS.

En cuanto a la renovación de Alberto Gamero, su jefe y amigo, Cataño espera que se dé pronto, pues ya está por vencerse. Si bien el técnico no ha manifestado afán alguno y la intención de quedarse en el azul, todavía no se anunció esa extensión de contrato para él.

¿Qué le dijo Daniel Cataño a Jarlan Barrera en la final?

“Cuando yo boté el penal en Ibagué, él me envió un mensaje de fuerza. A mí me tocó después decirle: ‘manito, ahora me toca mandarte el mensaje, para adelante que no pasa nada, mire yo donde estoy’”, aseguró el ‘10′.