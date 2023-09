Esta es la historia del ciclista venezolano que busca ganar en la Vuelta España 2023

Dentro de sus palmares también se destacan campeonatos nacionales de ruta en contrarreloj, así como la victoria en los Juegos Centroamericanos. Junto con el equipo europeo se encuentra disputando la Vuelta a España en la que espera poder darle una victoria en lo que resta de la competencia. Orluis tras finalizar la jornada del día aseguro que ha estado “contento por el equipo que ha confiado en mí y hoy hemos hecho un gran trabajo estando tranquilo durante toda la etapa. Al final, muchas caídas y rotondas, trate de estar siempre bien ubicado. He hecho un buen sprint que no he podido ganar, pero estoy contento con el resultado”.